Головна Новини дня У США сталася стрілянина у Військово-морській академії

У США сталася стрілянина у Військово-морській академії

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 09:01
У Мериленді сталася стрілянина у Військово-морській академії
Поліція на місці стрілянини. Фото: кадр з відео

На території Військово-морської академії США в Аннаполісі, штат Меріленд, стався інцидент зі стріляниною. Студент відкрив вогонь у гуртожитку. 

Про це повідомляє NBC News та Independent.

Читайте також:

Відрахований курсант влаштував стрілянину на території Військово-морської академії

За інформацією ЗМІ, студенти академії під час локдауну навчального закладу помилково сприйняли співробітника правоохоронних органів за загрозу і вдарили його парадною гвинтівкою.

У відповідь правоохоронець відкрив вогонь, поранивши одного з курсантів. Постраждалого евакуювали гелікоптером до лікарні, його стан медики оцінюють як стабільний. 

Локдаун академії стався після погрозливих повідомлень у соцмережах, які нібито надходили з території академії. Насправді ж їх надсилав відрахований студент. Він відправляв текстові погрози з дому, використавши фейкову IP-адресу, щоб імітувати присутність в академії.

Нагадаємо, нещодавно в США розстріляли політичного активіста та прибічника Трампа Чарлі Кірка. 

Від отриманих поранень Чарлі Кірк помер, а ФБР оголосило винагороду за допомогу в розшуку вбивці. 

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
