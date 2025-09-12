У Мериленді сталася стрілянина у Військово-морській академії

Поліція на місці стрілянини. Фото: кадр з відео

На території Військово-морської академії США в Аннаполісі, штат Меріленд, стався інцидент зі стріляниною. Студент відкрив вогонь у гуртожитку.

Про це повідомляє NBC News та Independent.

Відрахований курсант влаштував стрілянину на території Військово-морської академії

За інформацією ЗМІ, студенти академії під час локдауну навчального закладу помилково сприйняли співробітника правоохоронних органів за загрозу і вдарили його парадною гвинтівкою.

У відповідь правоохоронець відкрив вогонь, поранивши одного з курсантів. Постраждалого евакуювали гелікоптером до лікарні, його стан медики оцінюють як стабільний.

Локдаун академії стався після погрозливих повідомлень у соцмережах, які нібито надходили з території академії. Насправді ж їх надсилав відрахований студент. Він відправляв текстові погрози з дому, використавши фейкову IP-адресу, щоб імітувати присутність в академії.

