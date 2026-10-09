У США страту стрілка із Форт-Худа покажуть наживо: деталі

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Сполучених штатів Дональд Трамп схвалив намір транслювати в прямому ефірі страту Нідала Хасана — колишнього військового психіатра, засудженого за вбивство 13 людей на базі Форт-Худ у Техасі у 2009 році. Експерт з військового права зазначає, що трансляція може стати безпрецедентною для США.

Про це повідомляє Reuters, передає Новини.LIVE.

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За що засудили Нідала Хасана

У листопаді 2009 року Нідал Хасан відкрив вогонь на військовій базі Форт-Худ у штаті Техас. Унаслідок нападу загинули 13 людей, ще понад 30 дістали поранення.

У серпні 2013 року військовий суд визнав Хасана винним за 45 пунктами обвинувачення, зокрема в умисному вбивстві та замаху на вбивство, і засудив його до смертної кари.

Пентагон повідомив, що президент США Дональд Трамп схвалив виконання вироку. Відповідно до американського військового законодавства, для страти необхідне затвердження президента.

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Міністр оборони США Піт Гегсет підтримував рішення стратити Хасана розстрільною командою та заявив, що публічний показ має продемонструвати серйозність наслідків подібних злочинів.

"Ми подбаємо про те, щоб люди могли це переглянути, щоб це було публічно. Тому що люди повинні розуміти, що... такі речі мають серйозні наслідки", — сказав він.

Страту планують провести 3 грудня, приблизно в той самий час і день тижня, коли сталася стрілянина у 2009 році.

"ЗМІ й раніше намагалися транслювати страти в США по телебаченню, але суди блокували це. За словами експертів, жодна інша країна не транслювала б по телебаченню або в прямому ефірі судову страту. Публічні страти стали надзвичайно рідкісними у світі. Серед країн, де їх проводять останніми роками, є Іран та Афганістан, керований Талібаном", — пише Reuters.

Трансляція може стати безпрецедентною для США

Інформаційний центр про смертну кару повідомляє, що останні відомі страти військовослужбовців США розстрільною командою відбулися у 1945 році.

Експерт із військового права Юджин Фіделл, який викладає в Єльській школі права, заявив, що трансляція страти наживо була б безпрецедентною.

"Було б надзвичайно, надзвичайно дивно транслювати цю подію в прямому ефірі", — сказав він.

Історик військового правосуддя Джонатан Лур'є також поставив під сумнів доцільність публічного показу.

Плани щодо страти Хасана з'явилися на тлі дискусій у США про смертну кару та способи виконання вироків. Адміністрація Дональда Трампа розширила перелік дозволених методів, додавши, зокрема, розстріл, ураження електричним струмом і газову асфіксію. Однією з причин стали труднощі з отриманням препаратів для смертельних ін'єкцій і проблеми під час їх застосування.

Новини.LIVE писали, що напад Нідала Хасана був ретельно спланований заздалегідь. Під час суду він підтвердив, що саме відкрив вогонь, і пояснив свої дії незгодою з військовими операціями США в мусульманських країнах.

Раніше Новини.LIVE інформували, що випадки застосування смертної кари фіксують і в інших країнах світу. Зокрема, сирійський суд виніс найсуворіший вирок колишньому президенту Башару Асаду та його найближчим родичам, які тривалий час перебували при владі.