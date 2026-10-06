Трамп затвердив страту Нідала Хасана, який убив 13 людей

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jessica Koscielniak

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп схвалив виконання смертного вироку колишньому військовому та психіатру Нідалу Хасану, якого засудили за теракт на військовій базі Форт-Гуд у Техасі у 2009 році. Застосування найвищої міри покарання раніше рекомендував міністр оборони США Піт Гегсет.

Про це повідомив прессекретар Пентагону Шон Парнелл, передає Новини.LIVE.

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Смертний вирок Нідалу Хасану

"Міністр оборони Піт Гегсет порекомендував — а президент Дональд Дж. Трамп затвердив — страту засудженого терориста Нідала Маліка Хасана розстрілом з боку розстрільної команди армії США", — заявив Парнелл.

За його словами, у 2009 році цей джихадист відкрив вогонь по американських солдатах у Форт-Худі, які були без зброї. Зловмисник вбив 13 осіб та поранив 32. Під час стрілянини він викрикував "Аллаху Акбар".

"Міністр армії визначить час і місце страти. День розплати для Хасана нарешті настав", — додав прессекретар Пентагону.

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Допис Парнелла. Фото: скриншот

Що відомо про Нідала Хасана

Нідал Хасан — колишній майор армії США та військовий психіатр. На момент нападу він працював у системі військової медицини та готувався до відправлення до Афганістану.

Нідал Хасан, якому призначили смертну кару. Фото: REUTERS/Bell County Sheriff's Office

Стрілянина у Форт-Гуді сталася 5 листопада 2009 року на військовій базі у Техасі. Хасан відкрив вогонь по військовослужбовцях, які проходили підготовку перед відправленням за кордон. Він використав напівавтоматичний пістолет із лазерним прицілом і здійснив близько 100 пострілів.

Унаслідок нападу загинули 13 людей, ще 32 дістали поранення. Сам Хасан був поранений під час перестрілки з правоохоронцем і відтоді паралізований нижче пояса.

За матеріалами слідства, напад був заздалегідь підготовлений. Упродовж кількох місяців до стрілянини Хасан придбав зброю, додаткові магазини та лазерні приціли, а також тренувався у стрільбі.

Під час судового процесу він визнав, що відкрив вогонь, пояснюючи свої дії ставленням до військових операцій США в мусульманських країнах.

У 2013 році військовий суд визнав Хасана винним у 13 умисних убивствах і 32 замахах на умисне вбивство. Йому призначили смертну кару.

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