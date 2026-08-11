Екс-президента Сирії Башара Асада засудили до страти

Екс-президент Сирійської арабської республіки Башар Асад у Москві. Фото: росЗМІ

Сирійський суд 11 серпня винес максимально суворий вирок колишньому диктатору Башару Асаду та його найближчим родичам, які тривалий час утримували владу у країні. Спеціальний трибунал визнав колишніх високопосадовців винними у масових розправах над власним населенням під час багаторічного збройного конфлікту. головні винуватці трагедії переховуються від правосуддя за кордоном, проте вирок уже набув законної сили.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на публікацію міжнародної служби новин Euronews.

Вирок для диктатора

Судовий процес завершився повним задоволенням усіх звинувачень з боку прокуратури щодо вищого генералітету колишнього режиму.

Керівники країни відповідальні за початок кривавої громадянської війни, яка забрала життя близько пів мільйона людей та змусила мільйони родин залишити свої домівки.

Сирійський суд у вівторок заочно засудив свергнутого сирійського диктатора Башара Асада до смертної кари за злочини проти людства та воєнні злочини. Таке ж суворе покарання заочно отримав його молодший брат Махер Асад, а от двоюрідний брат Атеф Наджиб вислухав рішення особисто в залі засідань.

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Колишнього бригадного генерала Атефа Наджиба визнали винним у кривавому придушенні перших мирних протестів у провінції Дараа ще у 2011 році.

Втеча у Москву

Сам колишній президент разом із найближчим оточенням встиг залишити територію країни. Башар і Махер Асади втекли в Росію після того, як у грудні 2024 року повстанці увійшли в Дамаск, поклавши кінець війні в країні.

Наразі нова влада намагається домогтися видачі міжнародних злочинців, проте Москва продовжує переховувати втікачів на своїй території.

Як писали Новини.LIVE раніше, у квітні цього року президент України Володимир Зеленський здійснив перший офіційний візит до Сирії, де провів переговори з новим президентом країни Ахмедом аш-Шараа у Дамаску.

Також ми повідомляли, що Україна і Сирія знову відкриють посольства в Києві та Дамаску. Крім цього, голови МЗС України та Сирії обговорили співпрацю в гуманітарній та освітніх сферах. Наразі в Україні навчалися і продовжують навчатися багато сирійських студентів.