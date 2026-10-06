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Главная Новости дня Смертная казнь для Нидала Хасана: Трамп утвердил решение

Смертная казнь для Нидала Хасана: Трамп утвердил решение

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6 октября 2026 11:07
Трамп утвердил смертную казнь для Нидала Хасана, убившего 13 человек
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jessica Koscielniak

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп одобрил приведение в исполнение смертного приговора бывшему военному и психиатру Нидалу Хасану, осужденному за теракт на военной базе Форт-Гуд в Техасе в 2009 году. Применение высшей меры наказания ранее рекомендовал министр обороны США Пит Хегсет.

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл, передает Новини.LIVE.

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Смертный приговор Нидалу Хасану

"Министр обороны Пит Хегсет рекомендовал — а президент Дональд Дж. Трамп утвердил — казнь осужденного террориста Нидала Малика Хасана расстрелом со стороны расстрельной команды армии США", — заявил Парнелл.

По его словам, в 2009 году этот джихадист открыл огонь по безоружным американским солдатам в Форт-Худе. Злоумышленник убил 13 человек и ранил 32. Во время стрельбы он выкрикивал "Аллаху Акбар".

"Министр армии определит время и место казни. День расплаты для Хасана наконец настал", — добавил пресс-секретарь Пентагона.

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Пост Парнелла. Фото: скриншот

Что известно о Нидале Хасане

Нидал Хасан — бывший майор армии США и военный психиатр. На момент нападения он работал в системе военной медицины и готовился к отправке в Афганистан.

Нідал Хасан
Нидал Хасан, которому приговорили к смертной казни. Фото: REUTERS/Bell County Sheriff's Office

Стрельба в Форт-Худи произошла 5 ноября 2009 года на военной базе в Техасе. Хасан открыл огонь по военнослужащим, проходившим подготовку перед отправкой за границу. Он использовал полуавтоматический пистолет с лазерным прицелом и произвел около 100 выстрелов.

В результате нападения погибли 13 человек, ещё 32 получили ранения. Сам Хасан был ранен во время перестрелки с правоохранителем и с тех пор парализован ниже пояса.

По материалам следствия, нападение было заранее подготовлено. В течение нескольких месяцев до стрельбы Хасан приобрел оружие, дополнительные магазины и лазерные прицелы, а также тренировался в стрельбе.

В ходе судебного процесса он признал, что открыл огонь, объясняя свои действия отношением к военным операциям США в мусульманских странах.

В 2013 году военный суд признал Хасана виновным в 13 умышленных убийствах и 32 покушениях на умышленное убийство. Ему назначили смертную казнь.

Как писали Новини.LIVE, 31-летний украинец в Польше напал на Ярославское аббатство, в результате чего погиб священник, а еще один — получил ранения. Отец Адриан подчеркнул, что прощает нападавшего.

А 11 августа сирийский суд вынес самый суровый приговор бывшему диктатору Башару Асаду и его ближайшим родственникам. Речь идет о смертной казни. Специальный трибунал признал бывших высокопоставленных чиновников виновными в массовых репрессиях против гражданского населения во время многолетней войны.

США смерть убийство Дональд Трамп казнь
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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