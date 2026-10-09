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Главная Новости дня В США казнь стрелка из Форт-Худа покажут в прямом эфире

В США казнь стрелка из Форт-Худа покажут в прямом эфире

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9 октября 2026 08:05
В США казнь стрелка из Форт-Худа покажут в прямом эфире: подробности
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп одобрил намерение транслировать в прямом эфире казнь Нидала Хасана — бывшего военного психиатра, осужденного за убийство 13 человек на базе Форт-Худ в Техасе в 2009 году. Эксперт по военному праву отмечает, что такая трансляция может стать беспрецедентной для США.

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

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За что осудили Нидала Хасана

В ноябре 2009 года Нидал Хасан открыл огонь на военной базе Форт-Худ в штате Техас. В результате нападения погибли 13 человек, ещё более 30 получили ранения.

В августе 2013 года военный суд признал Хасана виновным по 45 пунктам обвинения, в частности в умышленном убийстве и покушении на убийство, и приговорил его к смертной казни.

Пентагон сообщил, что президент США Дональд Трамп одобрил приведение приговора в исполнение. Согласно американскому военному законодательству, для казни необходимо одобрение президента.

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Министр обороны США Пит Хегсет поддержал решение казнить Хасана расстрельной командой и заявил, что публичная трансляция должна продемонстрировать серьезность последствий подобных преступлений.

"Мы позаботимся о том, чтобы люди могли это увидеть, чтобы это было публично. Потому что люди должны понимать, что... такие вещи имеют серьезные последствия", — сказал он.

Казнь планируется провести 3 декабря, примерно в то же время и в тот же день недели, когда произошла стрельба в 2009 году.

"СМИ и раньше пытались транслировать казни в США по телевидению, но суды блокировали это. По словам экспертов, ни одна другая страна не транслировала бы по телевидению или в прямом эфире судебную казнь. Публичные казни стали чрезвычайно редкими явлениями в мире. Среди стран, где их проводят в последние годы, — Иран и Афганистан, управляемый Талибаном", — пишет Reuters.

Трансляция может стать беспрецедентной для США

Информационный центр по смертной казни сообщает, что последние известные казни военнослужащих США расстрельной командой состоялись в 1945 году.

Эксперт по военному праву Юджин Фиделл, преподающий в Йельской школе права, заявил, что прямая трансляция казни была бы беспрецедентной.

"Было бы чрезвычайно, чрезвычайно странно транслировать это событие в прямом эфире", — сказал он.

Историк военного правосудия Джонатан Лурье также усомнился в целесообразности публичного показа.

Планы по казни Хасана появились на фоне дискуссий в США о смертной казни и способах исполнения приговоров. Администрация Дональда Трампа расширила перечень разрешенных методов, добавив, в частности, расстрел, поражение электрическим током и газовую асфиксию. Одной из причин стали трудности с получением препаратов для смертельных инъекций и проблемы при их применении.

Новини.LIVE писали, что нападение Нидала Хасана было тщательно спланировано заранее. Во время суда он подтвердил, что именно он открыл огонь, и объяснил свои действия несогласием с военными операциями США в мусульманских странах.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что случаи применения смертной казни фиксируются и в других странах мира. В частности, сирийский суд вынес самый суровый приговор бывшему президенту Башару Асаду и его ближайшим родственникам, которые долгое время находились у власти.

США суд Дональд Трамп казнь онлайн трансляция
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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