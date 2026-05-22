У США схвалили можливий продаж Україні обладнання для ЗРК HAWK

MIM-23 Hawk. Фото: Defense Express

Сполучені Штати Америки погодили можливий продаж Україні обладнання та послуг для зенітно-ракетного комплексу HAWK. Загальна вартість пакета може сягнути 108,1 млн доларів. У Державному департаменті США заявили, що це рішення має посилити оборонні можливості України та підтримати безпеку в Європі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву на сайті Держдепу США.

США схвалили продаж Україні обладнання для підтримки HAWK

Держдеп США схвалив потенційний продаж Україні обладнання для системи FrankenSAM HAWK, а також супутніх послуг із технічного обслуговування та підтримки. Про це йдеться в офіційному повідомленні американської сторони.

Згідно із запитом українського уряду, пакет може включати збірні щоглові причепи, запасні частини, витратні матеріали, комплектуючі та послуги з ремонту. Також передбачено капітальне обслуговування систем і технічну підтримку з боку американського уряду та підрядників.

Головним виконавцем проєкту визначили компанію Sierra Nevada Corporation.

У Держдепі США наголосили, що потенційний продаж відповідає зовнішньополітичним та безпековим інтересам Вашингтона, а також допоможе зміцнити стабільність у Європі.

"Пропонований продаж сприятиме досягненню зовнішньополітичних цілей і цілей національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки країни-партнера, яка є силою, що забезпечує політичну та економічну стабільність у Європі", — заявили в Держдепі.

Також американська сторона вважає, що нове обладнання допоможе Україні ефективніше реагувати на наявні та потенційні загрози.

"Запропонований продаж сприятиме посиленню спроможності України протистояти нинішнім і майбутнім загрозам, надавши їй додаткові засоби для виконання завдань із самооборони та забезпечення регіональної безпеки завдяки більш потужній інтегрованій системі протиповітряної оборони. Україна не матиме труднощів із впровадженням цих товарів та послуг у свої Збройні сили", — зазначили у Держдепі.

Новини.LIVE інформували, що на початку травня 2026 року Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні боєприпасів розширеної дальності JDAM-ER та супутнього обладнання. Загальна вартість пакета оцінюється у 373,6 млн доларів. Україна планує закупити понад 1,2 тис. комплектів для боєприпасів JDAM різних типів, а також додаткові елементи до них.

Новини.LIVE також повідомляли, що Міністерство оборони України заявило про намір пришвидшити виробництво та постачання озброєння для бойової авіації. Для цього відомство провело зустріч Industry Day, де українські виробники представили партнерам свої авіаційні боєприпаси та нові розробки. Мета ініціативи — якнайшвидше запустити ці рішення у серійне виробництво та передати їх на фронт.