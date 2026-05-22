В США одобрили возможную продажу Украине оборудования для ЗРК HAWK

В США одобрили возможную продажу Украине оборудования для ЗРК HAWK

Дата публикации 22 мая 2026 08:21
МИМ-23 "Ястреб". Фото: Defense Express

Соединенные Штаты Америки согласовали возможную продажу Украине оборудования и услуг для зенитно-ракетного комплекса HAWK. Общая стоимость пакета может достичь 108,1 млн долларов. В Государственном департаменте США заявили, что это решение должно усилить оборонные возможности Украины и поддержать безопасность в Европе.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление на сайте Госдепа США.

США одобрили продажу Украине оборудования для поддержки HAWK

Госдеп США одобрил потенциальную продажу Украине оборудования для системы FrankenSAM HAWK, а также сопутствующих услуг по техническому обслуживанию и поддержке. Об этом говорится в официальном сообщении американской стороны.

Согласно запросу украинского правительства, пакет может включать сборные мачтовые прицепы, запасные части, расходные материалы, комплектующие и услуги по ремонту. Также предусмотрено капитальное обслуживание систем и техническая поддержка со стороны американского правительства и подрядчиков.

Главным исполнителем проекта определили компанию Sierra Nevada Corporation.

В Госдепе США подчеркнули, что потенциальная продажа соответствует внешнеполитическим интересам Вашингтона и интересам безопасности, а также поможет укрепить стабильность в Европе.

"Предлагаемая продажа будет способствовать достижению внешнеполитических целей и целей национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности страны-партнера, которая является силой, обеспечивающей политическую и экономическую стабильность в Европе", — заявили в Госдепе.

Также американская сторона считает, что новое оборудование поможет Украине эффективнее реагировать на существующие и потенциальные угрозы.

"Предложенная продажа будет способствовать усилению способности Украины противостоять нынешним и будущим угрозам, предоставив ей дополнительные средства для выполнения задач по самообороне и обеспечению региональной безопасности благодаря более мощной интегрированной системе противовоздушной обороны. Украина не будет иметь трудностей с внедрением этих товаров и услуг в свои Вооруженные силы", — отметили в Госдепе.

Новини.LIVE информировали, что в начале мая 2026 года Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине боеприпасов расширенной дальности JDAM-ER и сопутствующего оборудования. Общая стоимость пакета оценивается в 373,6 млн долларов. Украина планирует закупить более 1,2 тыс. комплектов для боеприпасов JDAM различных типов, а также дополнительные элементы к ним.

Новини.LIVE также сообщали, что Министерство обороны Украины заявило о намерении ускорить производство и поставки вооружения для боевой авиации. Для этого ведомство провело встречу Industry Day, где украинские производители представили партнерам свои авиационные боеприпасы и новые разработки. Цель инициативы — как можно быстрее запустить эти решения в серийное производство и передать их на фронт.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
