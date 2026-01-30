Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У США сказали, чи зможуть Україна та РФ домовитися про території

У США сказали, чи зможуть Україна та РФ домовитися про території

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 15:40
У США назвали найбільш складне питання між РФ та Україною
Метью Вітакер. Фото: REUTERS/David 'Dee' Delgado

Посол Сполучених Штатів Америки в НАТО Метью Вітакер заявив, що найближчими тижнями стане відомо, чи зможуть Україна та Росія домовитися стосовно територій. 

Про це Метью Вітакер розповів в ефірі Newsmax, посилаючись на спецпосланця США Стіва Віткоффа.

Реклама
Читайте також:

Війна в Україні

За словами Вітакера, Віткофф публічно заявив про те, що все зводиться до питання територій. 

"Думаю, ми дізнаємося у найближчі тижні і дні, чи зможуть сторони дійти згоди щодо територій", — зазначив він.

Крім того, посол зауважив, що РФ продовжує втрачати "тисячі солдатів на день".

"Я бачив загальнодоступний звіт, у якому говорилося, що з початку війни разом втрати з обох сторін становлять 2 млн людей. Це катастрофічно", — додав Вітакер.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський заявив про затримки з постачання американських ракет Patriot, які повинні були захищати енергообʼєкти від російських атак.

А президент США Дональд Трамп повідомив про прогрес у переговорах щодо завершення війни в Україні.

США війна НАТО Україна Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації