У США назвали найбільш складне питання між РФ та Україною

Посол Сполучених Штатів Америки в НАТО Метью Вітакер заявив, що найближчими тижнями стане відомо, чи зможуть Україна та Росія домовитися стосовно територій.

Про це Метью Вітакер розповів в ефірі Newsmax, посилаючись на спецпосланця США Стіва Віткоффа.

За словами Вітакера, Віткофф публічно заявив про те, що все зводиться до питання територій.

"Думаю, ми дізнаємося у найближчі тижні і дні, чи зможуть сторони дійти згоди щодо територій", — зазначив він.

Крім того, посол зауважив, що РФ продовжує втрачати "тисячі солдатів на день".

"Я бачив загальнодоступний звіт, у якому говорилося, що з початку війни разом втрати з обох сторін становлять 2 млн людей. Це катастрофічно", — додав Вітакер.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський заявив про затримки з постачання американських ракет Patriot, які повинні були захищати енергообʼєкти від російських атак.

А президент США Дональд Трамп повідомив про прогрес у переговорах щодо завершення війни в Україні.