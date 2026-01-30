Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В США сказали, смогут ли Украина и РФ договориться о территориях

В США сказали, смогут ли Украина и РФ договориться о территориях

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 15:40
В США назвали самый сложный вопрос между РФ и Украиной
Мэтью Уитакер. Фото: REUTERS/David 'Dee' Delgado

Посол Соединенных Штатов Америки в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что в ближайшие недели станет известно, смогут ли Украина и Россия договориться относительно территорий.

Об этом Мэтью Уитакер рассказал в эфире Newsmax, ссылаясь на спецпосланника США Стива Уиткоффа.

Реклама
Читайте также:

Война в Украине

По словам Уитакера, Уиткофф публично заявил о том, что все сводится к вопросу территорий.

"Думаю, мы узнаем в ближайшие недели и дни, смогут ли стороны прийти к согласию относительно территорий", — отметил он.

Кроме того, посол отметил, что РФ продолжает терять "тысячи солдат в день".

"Я видел общедоступный отчет, в котором говорилось, что с начала войны вместе потери с обеих сторон составляют 2 млн человек. Это катастрофически", — добавил Уитакер.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил о задержках с поставками американских ракет Patriot, которые должны были защищать энергообъекты от российских атак.

А президент США Дональд Трамп сообщил о прогрессе в переговорах по завершению войны в Украине.

США война НАТО Украина Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации