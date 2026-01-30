В США назвали самый сложный вопрос между РФ и Украиной

Мэтью Уитакер. Фото: REUTERS/David 'Dee' Delgado

Посол Соединенных Штатов Америки в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что в ближайшие недели станет известно, смогут ли Украина и Россия договориться относительно территорий.

Об этом Мэтью Уитакер рассказал в эфире Newsmax, ссылаясь на спецпосланника США Стива Уиткоффа.

По словам Уитакера, Уиткофф публично заявил о том, что все сводится к вопросу территорий.

"Думаю, мы узнаем в ближайшие недели и дни, смогут ли стороны прийти к согласию относительно территорий", — отметил он.

Кроме того, посол отметил, что РФ продолжает терять "тысячи солдат в день".

"Я видел общедоступный отчет, в котором говорилось, что с начала войны вместе потери с обеих сторон составляют 2 млн человек. Это катастрофически", — добавил Уитакер.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил о задержках с поставками американских ракет Patriot, которые должны были защищать энергообъекты от российских атак.

А президент США Дональд Трамп сообщил о прогрессе в переговорах по завершению войны в Украине.