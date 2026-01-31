Відео
Головна Новини дня У США розпочався частковий шатдаун — що відомо

У США розпочався частковий шатдаун — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 14:05
У США розпочався шатдаун — що відомо
Капітолійський пагорб у Вашингтоні. Фото: Reuters

Федеральний уряд США зіткнувся з частковою зупинкою роботи попри схвалення Сенатом угоди про фінансування. Шатдаун офіційно розпочався вночі 31 січня за східним часом.

Про це повідомляє BBC.

Читайте також:

Уряд США призупинив роботу

Федеральний уряд США частково призупинив роботу, незважаючи на те, що Сенат схвалив угоду про фінансування, покликану запобігти шатдауну.

Це сталося через декілька годин після рішення сенаторів продовжити фінансування більшості федеральних відомств до вересня.

Очікується, що зупинка роботи буде короткостроковою. Для вступу угоди в силу її повинна схвалити Палата представників, яка перебуває на перерві до понеділка. Голосування планується відразу після повернення конгресменів до Вашингтона.

В американській столиці відзначають, що політичної волі до затяжного шатдауну, подібного до 43-денного закриття восени, зараз немає.

Нагадаємо, 29 січня Сенат заблокував пакет фінансування на тлі суперечок навколо імміграційної політики адміністрації Дональда Трампа.

Зазначимо, що генсек ООН повідомив, що організації загрожує фінансовий крах через борги США.

Раніше повідомлялося, що США фінансуватиме ремонт українських F-16 у Бельгії.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
