У США розпочався шатдаун — що відомо

Федеральний уряд США зіткнувся з частковою зупинкою роботи попри схвалення Сенатом угоди про фінансування. Шатдаун офіційно розпочався вночі 31 січня за східним часом.

Уряд США призупинив роботу

Федеральний уряд США частково призупинив роботу, незважаючи на те, що Сенат схвалив угоду про фінансування, покликану запобігти шатдауну.

Це сталося через декілька годин після рішення сенаторів продовжити фінансування більшості федеральних відомств до вересня.

Очікується, що зупинка роботи буде короткостроковою. Для вступу угоди в силу її повинна схвалити Палата представників, яка перебуває на перерві до понеділка. Голосування планується відразу після повернення конгресменів до Вашингтона.

В американській столиці відзначають, що політичної волі до затяжного шатдауну, подібного до 43-денного закриття восени, зараз немає.

