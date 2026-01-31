В США начался шатдаун — что известно

Капитолийский холм в Вашингтоне. Фото: Reuters

Федеральное правительство США столкнулось с частичной остановкой работы несмотря на одобрение Сенатом соглашения о финансировании. Шатдаун официально начался ночью 31 января по восточному времени.

Об этом сообщает BBC.

Федеральное правительство США частично приостановило работу, несмотря на то, что Сенат одобрил соглашение о финансировании, призванное предотвратить шатдаун.

Это произошло через несколько часов после решения сенаторов продлить финансирование большинства федеральных ведомств до сентября.

Ожидается, что остановка работы будет краткосрочной. Для вступления соглашения в силу его должна одобрить Палата представителей, которая находится на перерыве до понедельника. Голосование планируется сразу после возвращения конгрессменов в Вашингтон.

В американской столице отмечают, что политической воли к затяжному шатдауну, подобному 43-дневному закрытию осенью, сейчас нет.

Напомним, 29 января Сенат заблокировал пакет финансирования на фоне споров вокруг иммиграционной политики администрации Дональда Трампа.

Отметим, что генсек ООН сообщил, что организации грозит финансовый крах из-за долгов США.

Ранее сообщалось, что США будет финансировать ремонт украинских F-16 в Бельгии.