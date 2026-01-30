США выделит средства на ремонт и обслуживание украинских F-16

Самолет F-16. Фото: Reuters

США подписали многолетний контракт на ремонт и техническое обслуживание украинских истребителей F-16 на территории Бельгии. Соглашение будет действовать до января 2029 года.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Пентагона.

Украинские F-16 будут ремонтироваться за средства США

Согласно информации оборонного ведомства, компания Sabena Aerospace Engineering, расположенная в регионе Волюве-Сен-Ламбер в Бельгии, получила контракт на сумму 235 млн долларов для поддержки истребителей F-16, которые эксплуатируются иностранными военными, в частности Украиной.

Контракт предусматривает выполнение технического обслуживания среднего и высокого уровня сложности, ремонт двигателей F-16, а также материально-техническую поддержку для украинской стороны.

В Пентагоне отметили, что все работы будут осуществляться на объектах Sabena Aerospace Engineering в Бельгии и должны быть завершены до 28 января 2029 года. Финансирование будет обеспечено при заключении контракта.

Подрядчиком проекта определен Центр управления Воздушных сил США, базирующийся на авиабазе Гилл в штате Юта.

