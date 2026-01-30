Відео
Головна Новини дня США фінансуватиме обслуговування та ремонт F-16 для України

США фінансуватиме обслуговування та ремонт F-16 для України

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 14:52
США виділить кошти на ремонт і обслуговування українських F-16
Літак F-16. Фото: Reuters

США підписали багаторічний контракт на ремонт та технічне обслуговування українських винищувачів F-16 на території Бельгії. Угода діятиме до січня 2029 року.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Пентагону.

Читайте також:

Українські F-16 ремонтуватимуться за кошти США

Згідно з інформацією оборонного відомства, компанія Sabena Aerospace Engineering, розташована у регіоні Волюве-Сен-Ламбер у Бельгії, отримала контракт на суму 235 млн доларів для підтримки винищувачів F-16, які експлуатуються іноземними військовими, зокрема Україною.

Контракт передбачає виконання технічного обслуговування середнього та високого рівня складності, ремонт двигунів F-16, а також матеріально-технічну підтримку для української сторони.

У Пентагоні зазначили, що всі роботи здійснюватимуться на об'єктах Sabena Aerospace Engineering у Бельгії та мають бути завершені до 28 січня 2029 року. Фінансування буде забезпечене під час укладання контракту.

Підрядником проєкту визначено Центр управління Повітряних сил США, що базується на авіабазі Гілл у штаті Юта.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Чехії зробив заяву щодо передачу Україні літаків L-159.

А також раніше повідомлялося, що Швеція готова надати Україні винищувачі та допомогти у розмінуванні.

США Україна Бельгія винищувач F-16 фінансування
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
