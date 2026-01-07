Відео
Швеція готова надати Україні винищувачі і допомогу в розмінуванні

Швеція готова надати Україні винищувачі і допомогу в розмінуванні

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 14:18
Швеція надасть Україні Gripen і допомогу в розмінуванні
Шведський Air Force JAS 39 Gripen. Фото ілюстративне: Reuters

В рамках гарантій безпеки Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen. Також пропонуються у якості допомоги ресурси на розмінування Чорного моря.

Про це повідомляє прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон на сторінці у Х.

Читайте також:

Допомога від Швеції

Прем'єр-міністр країни Ульф Крістерссон повідомив, що 6 січня в Парижі був досягнутий суттєвий прогрес на зустрічі членів Коаліції охочих, України та Сполучених Штатів.

Швеція готова надати Україні винищувачі і допомогу в розмінуванні - фото 1
Допис Крістерссона у Telegram. Фото: скриншот

Коли буде досягнута мирна угода, Швеція готова зробити свій внесок у гарантії безпеки для України та решти Європи. Вона готова зберегти мир в Україні, зокрема, шляхом надання: винищувачів Gripen для повітряного спостереження над Україною; ресурсів для розмінування Чорного моря; продовження навчання українських військових офіцерів.

"Це було моє послання сьогодні в Парижі на зустрічі Коаліції охочих. Звичайно, обов'язковою умовою є досягнення мирної угоди, чіткі правила застосування багатонаціональних сил та офіційне схвалення парламентом. Швеція готова зробити свій внесок у мир у Європі", — зазначив Крістерссон.

Нагадаємо, що прем'єр Бельгії Барт Де Вевер анонсував допомогу Україні разом із "Коаліцією охочих". Бельгія допомагатиме дотримуватися миру в Україні.

Раніше ми також повідомляли, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про допомогу Україні після року припинення вогню. Німецькі війська можуть бути розміщені в сусідній з Україною країні НАТО.

Швеція винищувач розмінування допомога Ульф Крістерссон
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
