Головна Новини дня Гарантії безпеки — Бельгія допоможе Україні в небі та в морі

Гарантії безпеки — Бельгія допоможе Україні в небі та в морі

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 06:53
Бельгія забезпечуватиме мир в Україні в небі та в морі, заявив Барт де Вевер
Прем'єр-міністр Белгії Барт Де Вевер. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер анонсував, що його країна разом із "Коаліцією охочих" теж допомагатиме дотримуватися миру в Україні після завершення бойових дій. Зокрема, у повітрі та в морі. 

Про це прем'єр написав у себе на сторінці в соцмережі Х.

Читайте також:

Чим допомагатиме Бельгія в рамках гарантій безпеки для України

Барт Де Вевер наголосив, що зустріч "Коаліції охочих", яка відбулася 6 січня в Парижі — була продуктивною і вирішальною. У своїй публікації він розкрив, чим Бельгія допоможе Україні після війни.

"Наш внесок буде зосереджений, зокрема, на наданні можливостей у повітряному і морському флоті, а також на зусиллях у галузі підготовки кадрів, де Бельгія може зробити відчутний і значущий внесок", — ідеться в пості.

Бельгійський прем'єр підкреслив, що вкрай важливо, щоб ці умови були підкріплені твердою американською підтримкою, а також моніторингом під керівництвом США, "що забезпечить ефективне стримування і зробить досяжною довгострокову стабільність".

"Об'єднаний Захід може домогтися результатів, які змінять історію і забезпечать мир", — резюмував він.

Нагадаємо, учора ввечері президент України Володимир Зеленський підбив підсумки однієї з найпредставницькіших зустрічей "Коаліції охочих". У себе в соцмережах він повідомив, що за результатами перемовин є низка документів, а саме — декларації та визначеність, які країни готові брати лідерство в гарантіях безпеки для України та які для цього потрібні сили.

Крім того, під час пресконференції канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що його країна може розмістити свої війська в сусідній з Україною країні НАТО, але після року припинення вогню.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
