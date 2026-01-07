Видео
Главная Новости дня Гарантии безопасности — Бельгия поможет Украине в небе и в море

Гарантии безопасности — Бельгия поможет Украине в небе и в море

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 06:53
Бельгия будет обеспечивать мир в Украине в небе и в море, заявил Барт де Вевер
Премьер-министр Белгии Барт Де Вевер. Фото: Reuters

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер анонсировал, что его страна вместе с "Коалицией желающих" тоже будет помогать соблюдать мир в Украине после завершения боевых действий. В частности, в воздухе и в море.

Об этом премьер написал у себя на странице в соцсети Х.

Читайте также:

Чем будет помогать Бельгия в рамках гарантий безопасности для Украины

Барт Де Вевер подчеркнул, что встреча "Коалиции желающих", которая прошла 6 января в Париже — была продуктивной и решающей. В своей публикации он раскрыл, чем Бельгия поможет Украине после войны.

"Наш вклад будет сосредоточен, в частности, на предоставлении возможностей в воздушном и морском флоте, а также на усилиях в области подготовки кадров, где Бельгия может внести ощутимый и значимый вклад", — говорится в посте.

Бельгийский премьер подчеркнул, что крайне важно, чтобы эти условия были подкреплены твердой американской поддержкой, а также мониторингом под руководством США, "что обеспечит эффективное сдерживание и сделает достижимой долгосрочную стабильность".

"Объединенный Запад может добиться результатов, которые изменят историю и обеспечат мир", — резюмировал он.

Напомним, вчера вечером президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги одной из самых представительных встреч "Коалиции желающих". У себя в соцсетях он сообщил, что по результатам переговоров есть ряд документов, а именно — декларации и определенность, какие страны готовы брать лидерство в гарантиях безопасности для Украины и какие для этого нужны силы.

Кроме того, во время пресс-конференции канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что его страна может разместить свои войска в соседней с Украиной страной НАТО, но после года прекращения огня.

Бельгия война в Украине мирный план Коалиция желающих Барт де Вевер гарантии безопасности
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
