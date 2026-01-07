Швеция предоставит Украине Gripen и помощь в разминировании

Швеция готова предоставить Украине истребители и помощь
В рамках гарантий безопасности Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen. Также предлагаются в качестве помощи ресурсы на разминирование Черного моря.
Об этом сообщает премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на странице в Х.
Помощь от Швеции
Премьер-министр страны Ульф Кристерссон сообщил, что 6 января в Париже был достигнут существенный прогресс на встрече членов Коалиции желающих, Украины и Соединенных Штатов.
Когда будет достигнуто мирное соглашение, Швеция готова внести свой вклад в гарантии безопасности для Украины и остальной Европы. Она готова сохранить мир в Украине, в частности, путем предоставления: истребителей Gripen для воздушного наблюдения над Украиной; ресурсов для разминирования Черного моря; продолжение обучения украинских военных офицеров.
"Это было мое послание сегодня в Париже на встрече Коалиции желающих. Конечно, обязательным условием является достижение мирного соглашения, четкие правила применения многонациональных сил и официальное одобрение парламентом. Швеция готова сделать свой вклад в мир в Европе", — отметил Кристерссон.
Напомним, что премьер Бельгии Барт Де Вевер анонсировал помощь Украине вместе с "Коалицией желающих". Бельгия будет помогать придерживаться мира в Украине.
Ранее мы также сообщали, что канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о помощи Украине после года прекращения огня. Немецкие войска могут быть размещены в соседней с Украиной стране НАТО.
