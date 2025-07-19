Палата представників США підтримала продовження військової допомоги Україні

У США проголосували за продовження військової допомоги Україні
Палата представників США проголосувала за продовження військової допомоги Україні. Більшість конгресменів проголосували "за" — 353.
Про це повідомив член Палати Дон Бейкон у соціальній мережі X у суботу, 19 липня.
Палата представників США підтримала продовження допомоги ЗСУ
Так, 353 конгресмени проголосували за, водночас 76 — проти. Двопартійна підтримка дозволить просунути законопроєкт про допомогу Україні HR4016 до Сенату.
Вже у Сенаті текст законопроєкту може бути змінений, ухвалений без змін або відхилений. У разі ухвалення Сенатом документ направлять на підпис Президенту США Дональду Трампу.
Нагадаємо, що нещодавно Дональд Трамп підтвердив, що Україна отримає Patriot від США.
Також повідомлялося, що глава Білого дому розглядає можливість дозволити постачання Збройним силам України далекобійних ракет JASSM.
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