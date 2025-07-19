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У США проголосували за продовження військової допомоги Україні

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 09:55
Палата представників США підтримала продовження військової допомоги Україні
Палата представників США під час голосування. Ілюстративне фото: Укрінформ

Палата представників США проголосувала за продовження військової допомоги Україні. Більшість конгресменів проголосували "за" — 353.

Про це повідомив член Палати Дон Бейкон у соціальній мережі X у суботу, 19 липня.

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Так, 353 конгресмени проголосували за, водночас 76 — проти. Двопартійна підтримка дозволить просунути законопроєкт про допомогу Україні HR4016 до Сенату. 

Вже у Сенаті текст законопроєкту може бути змінений, ухвалений без змін або відхилений. У разі ухвалення Сенатом документ направлять на підпис Президенту США Дональду Трампу.

США допомога
Скриншот повідомлення члена Палати представників США/X

Нагадаємо, що нещодавно Дональд Трамп підтвердив, що Україна отримає Patriot від США.

Також повідомлялося, що глава Білого дому розглядає можливість дозволити постачання Збройним силам України далекобійних ракет JASSM.

США військова допомога допомога війна в Україні Палата представників США
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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