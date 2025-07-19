Палата представників США підтримала продовження військової допомоги Україні

Палата представників США під час голосування. Ілюстративне фото: Укрінформ

Палата представників США проголосувала за продовження військової допомоги Україні. Більшість конгресменів проголосували "за" — 353.

Про це повідомив член Палати Дон Бейкон у соціальній мережі X у суботу, 19 липня.

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Так, 353 конгресмени проголосували за, водночас 76 — проти. Двопартійна підтримка дозволить просунути законопроєкт про допомогу Україні HR4016 до Сенату.

Вже у Сенаті текст законопроєкту може бути змінений, ухвалений без змін або відхилений. У разі ухвалення Сенатом документ направлять на підпис Президенту США Дональду Трампу.

Скриншот повідомлення члена Палати представників США/X

Нагадаємо, що нещодавно Дональд Трамп підтвердив, що Україна отримає Patriot від США.

Також повідомлялося, що глава Білого дому розглядає можливість дозволити постачання Збройним силам України далекобійних ракет JASSM.