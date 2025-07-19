Палата представителей США поддержала продолжение военной помощи Украине

В США проголосовали за продолжение военной помощи Украине
Палата представителей США проголосовала за продолжение военной помощи Украине. Большинство конгрессменов проголосовали "за" — 353.
Об этом сообщил член Палаты Дон Бейкон в социальной сети X в субботу, 19 июля.
Палата представителей США поддержала продление помощи ВСУ
Следовательно, 353 конгрессмена проголосовали за, в то же время 76 — против. Двухпартийная поддержка позволит продвинуть законопроект о помощи Украине HR4016 в Сенат.
Уже в Сенате текст законопроекта может быть изменен, принят без изменений или отклонен. В случае принятия Сенатом, документ направят на подпись Президенту США Дональду Трампу.
Напомним, что недавно Дональд Трамп подтвердил, что Украина получит Patriot от США.
Также сообщалось, что глава Белого дома рассматривает возможность разрешить поставки Вооруженным силам Украины дальнобойных ракет JASSM.
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