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Главная Новости дня В США проголосовали за продолжение военной помощи Украине

В США проголосовали за продолжение военной помощи Украине

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 09:55
Палата представителей США поддержала продолжение военной помощи Украине
Палата представителей США во время голосования. Иллюстративное фото: Укринформ

Палата представителей США проголосовала за продолжение военной помощи Украине. Большинство конгрессменов проголосовали "за" — 353.

Об этом сообщил член Палаты Дон Бейкон в социальной сети X в субботу, 19 июля.

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Следовательно, 353 конгрессмена проголосовали за, в то же время 76 — против. Двухпартийная поддержка позволит продвинуть законопроект о помощи Украине HR4016 в Сенат.

Уже в Сенате текст законопроекта может быть изменен, принят без изменений или отклонен. В случае принятия Сенатом, документ направят на подпись Президенту США Дональду Трампу.

США допомога
Скриншот сообщения члена Палаты представителей США/X

Напомним, что недавно Дональд Трамп подтвердил, что Украина получит Patriot от США.

Также сообщалось, что глава Белого дома рассматривает возможность разрешить поставки Вооруженным силам Украины дальнобойных ракет JASSM.

США военная помощь помощь война в Украине Палата представителей США
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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