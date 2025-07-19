Палата представителей США поддержала продолжение военной помощи Украине

Палата представителей США во время голосования. Иллюстративное фото: Укринформ

Палата представителей США проголосовала за продолжение военной помощи Украине. Большинство конгрессменов проголосовали "за" — 353.

Об этом сообщил член Палаты Дон Бейкон в социальной сети X в субботу, 19 июля.

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Следовательно, 353 конгрессмена проголосовали за, в то же время 76 — против. Двухпартийная поддержка позволит продвинуть законопроект о помощи Украине HR4016 в Сенат.

Уже в Сенате текст законопроекта может быть изменен, принят без изменений или отклонен. В случае принятия Сенатом, документ направят на подпись Президенту США Дональду Трампу.

Скриншот сообщения члена Палаты представителей США/X

Напомним, что недавно Дональд Трамп подтвердил, что Украина получит Patriot от США.

Также сообщалось, что глава Белого дома рассматривает возможность разрешить поставки Вооруженным силам Украины дальнобойных ракет JASSM.