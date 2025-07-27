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Головна Новини дня У США попрощалися з добровольцем, який загинув під Покровськом

У США попрощалися з добровольцем, який загинув під Покровськом

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 20:30
У Пенсильванії поховали добровольця Роберта П'єтранджело
Похорон Роберта П'єтранджело. Фото: Новини.LIVE. Уляна Бойчук

У Пенсильванії провели в останню путь американського добровольця Роберта Едуарда П'єтранджело, який воював за Україну. Він загинув 3 січня 2025 року під Покровськом на Донеччині.

Про те, як минула церемонія прощання, повідомляє журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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У США провели в останню путь Роберта П'єтранджело

Роберт приїхав до України у квітні 2022 року як волонтер, але згодом пройшов навчання та став бойовим медиком. 23-річний американець загинув у січні 2025 року у боях під Покровськом на Донеччині. 

"Він не міг інакше. Він робив те, що правильно. Він не міг залишитись осторонь і постійно казав мені, що якби у наше місто прийшли загарбники, то теж потрібно було б захищати всіх жінок та дітей", — сказала мати Роберта.

Похорон Роберта П'єтранджело
Мати Роберта П'єтранджело. Фото: Новини.LIVE. Уляна Бойчук

Забрати тіло Роберта з поля бою так і не вдалося, адже ця територія наразі перебуває під російською окупацією. Попри це, родина вирішила провести прощання — як символ пошани, пам'яті та вдячності.

Похорон Роберта П'єтранджело
Прощання з Робертом П'єтранджело. Фото: Новини.LIVE. Уляна Бойчук
Похорон Роберта П'єтранджело - фото
Церемонія прощання з Робертом П'єтранджело. Фото: Новини.LIVE. Уляна Бойчук

Провести захисника в останню путь зібралося понад 300 людей. Серед присутніх були представники місцевої влади, конгресмен Браян Фіцпатрік, а також священники православної, греко-католицької та церкви Христа, які провели молебень.

Похорон Роберта П'єтранджело
Церемонія прощання з добровольцем Робертом П'єтранджело. Фото: Новини.LIVE. Уляна Бойчук

За підтримки Браяна Фіцпатріка ім'я Роберта П'єтранджело було внесено до Національного архіву США. Конгресмен наголосив, що Роберт віддав життя, борючись за справу, яка була більшою за нього самого.

Похорон
Браян Фіцпатрік вшанував пам'ять добровольця . Фото: Новини.LIVE. Уляна Бойчук

Раніше Володимир Зеленський відзначив державними нагородами українських медиків.

А також стало відомо, що українські захисники посунули ворога на Запорізькому напрямку.

США військові похорон війна в Україні добровольці
Уляна Бойчук - журналістка, (США)
Автор:
Уляна Бойчук
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