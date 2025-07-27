В Пенсильвании похоронили добровольца Роберта Пьетранджело

Похороны Роберта Пьетранджело. Фото: Новини.LIVE. Ульяна Бойчук

В Пенсильвании провели в последний путь американского добровольца Роберта Эдуарда Пьетранджело, который воевал за Украину. Он погиб 3 января 2025 года под Покровском в Донецкой области.

О том, как прошла церемония прощания, сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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В США провели в последний путь Роберта Пьетранджело

Роберт приехал в Украину в апреле 2022 года как волонтер, но впоследствии прошел обучение и стал боевым медиком. 23-летний американец погиб в январе 2025 года в боях под Покровском Донецкой области.

"Он не мог иначе. Он делал то, что правильно. Он не мог остаться в стороне и постоянно говорил мне, что если бы в наш город пришли захватчики, то тоже нужно было бы защищать всех женщин и детей", — сказала мать Роберта.

Мать Роберта Пьетранджело. Фото: Новини.LIVE. Ульяна Бойчук

Забрать тело Роберта с поля боя так и не удалось, ведь эта территория сейчас находится под российской оккупацией. Несмотря на это, семья решила провести прощание — как символ уважения, памяти и благодарности.

Прощание с Робертом Пьетранджело. Фото: Новини.LIVE. Ульяна Бойчук

Церемония прощания с Робертом Пьетранджело. Фото: Новини.LIVE. Ульяна Бойчук

Провести защитника в последний путь собралось более 300 человек. Среди присутствующих были представители местной власти, конгрессмен Брайан Фицпатрик, а также священники православной, греко-католической и церкви Христа, которые провели молебен.

Церемония прощания с добровольцем Робертом Пьетранджело. Фото: Новини.LIVE. Ульяна Бойчук

При поддержке Брайана Фицпатрика имя Роберта Пьетранджело было внесено в Национальный архив США. Конгрессмен подчеркнул, что Роберт отдал жизнь, борясь за дело, которое было больше его самого.

Брайан Фицпатрик почтил память добровольца. Фото: Новини.LIVE. Ульяна Бойчук

Ранее Владимир Зеленский отметил государственными наградами украинских медиков.

А также стало известно, что украинские защитники подвинули врага на Запорожском направлении.