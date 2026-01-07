Помер Олдріч Еймс — найнебезпечніший зрадник ЦРУ який працював на Росію

Олдріч Еймс залишає федеральний суд після того, як визнав себе винним у шпигунстві. Фото: AP News

У Сполучених Штатах помер Олдріч Еймс — колишній офіцер Центрального розвідувального управління, якого вважають найнебезпечнішим зрадником в історії американської розвідки. Йому було 84 роки. Його смерть настала 5 січня у федеральній виправній установі в Камберленді, штат Меріленд, де він відбував довічне ув'язнення. Причина смерті офіційно не розголошується.

Про це повідомляє The Washington Post.

Олдріч Гейзен Еймс народився 26 травня 1941 року у штаті Вісконсин у родині вчителів. Його батько згодом працював у ЦРУ, що значною мірою визначило подальший шлях сина. Еймс почав працювати в агентстві ще підлітком, а з часом став оперативним співробітником, маючи доступ до надзвичайно чутливої інформації. Саме цей доступ і став основою одного з найбільших провалів американської розвідки.

Еймс увійшов в історію як винуватець одного з найгірших шпигунських провалів ЦРУ. Його діяльність на користь Радянського Союзу, а згодом Росії, тривала дев'ять років і, за даними американських спецслужб, призвела щонайменше до загибелі десяти агентів ЦРУ та партнерських розвідок. У самому агентстві цей витік інформації називали найбільшою катастрофою безпеки за всю попередню історію організації.

Сам Еймс неодноразово заявляв, що пішов на зраду через серйозні фінансові труднощі, однак потім на допитах та інтерв'ю визнавав, що гроші були не єдиним мотивом.

Уже після арешту він пояснював свою поведінку "особливим способом мислення", за якого моральні та професійні обов'язки він відокремлює від особистих. За його словами, багаторічна робота під прикриттям у шпигунській та контррозвідувальній сферах сформувала в нього здатність "розкладати" власні рішення на ізольовані внутрішні категорії.

Обвинувачені у шпигунстві Росаріо та Олдріч Еймс залишають окружний суд США в Александрії. Фото: AP News

Як Олдріч Еймс "заробив" на зраді держави

Першу передачу інформації радянській стороні Еймс здійснив у 1985 році, коли назвав імена агентів, завербованих ЦРУ.

Згодом він передав Москві практично повний перелік відомих йому радянських агентів і агентів країн Варшавського договору, а також значний масив даних про розвідувальні операції та зовнішню, оборонну і безпекову політику США. За це він отримав понад мільйон доларів готівкою, а також обіцянки подальших виплат і нерухомості в Росії.

Попри зникнення агентів у СРСР і підозри щодо масштабного витоку інформації, американські спецслужби тривалий час не могли вийти на слід Еймса. Не збентежив детективів навіть його раптова зміна на шикарний спосіб життя. У його власності опинився зокрема елітний автомобіль Jaguar і будинок у Вірджинії, який був придбаний за готівку.

Попри все, в лютому 1994 року Еймса все ж заарештували. Він визнав себе винним у межах угоди зі слідством, яка дозволила пом'якшити вирок його дружині Росаріо, обвинуваченій у співучасті. Самого Еймса засудили до довічного ув'язнення без права на дострокове звільнення. На момент вироку йому було 52 роки.

Що сказав Еймс Олдріч у суді

Виступаючи в суді, він заявив, що "зрадив серйозну довіру", однак намагався применшити наслідки своїх дій.

"Ці шпигунські війни — це другорядне видовище, яке протягом багатьох років не мало жодного реального впливу на наші важливі інтереси безпеки", — сказав він тоді в суді.

Водночас у своїх заявах він висловлював "співчуття" людям, які постраждали через його діяльність, стверджуючи, що всі вони зробили схожий вибір і заплатили за нього високу ціну.

Під час багаторічного ув’язнення Еймс дуже детально вивчав право, подавав судові позови та підтримував листування з журналістами й дослідниками. Він навіть безуспішно намагався оскаржити податкові претензії США щодо коштів, які йому заплатили за шпигунство. Його історія також лягла в основу телевізійного фільму, який вийшов наприкінці 1990-х років.

