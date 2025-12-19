Росія залучає тіньовий флот до гібридної війни проти Європи — дані розвідки

Танкер. Фото: Reuters TV/NOVA TV/через REUTERS

Росія використовує так званий тіньовий флот не лише для обходу західних санкцій, а й як інструмент розвідки та гібридної війни проти Європи. Відомо, що російські військові та безпекові служби здійснювали шпигунську діяльність у європейських водах, працюючи під прикриттям на нафтових танкерах тіньового флоту. Ідеться про сотні суден, які Москва почала активно залучати після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Про це ексклюзивно повідомляє CNN з посиланням на джерела в українській та західній розвідці.

Росія використовує тіньовий флот не лише для перевезення нафти, а й для шпигунства

За матеріалами CNN, танкери транспортують російську нафту з портів Балтійського та Чорного морів, попри санкції, і приносять Кремлю сотні мільйонів доларів щороку.

Українська розвідка зафіксувала, що в останні місяці на деяких із цих суден перед виходом із порту з'являлися додаткові члени екіпажу. Хоча більшість моряків не є громадянами Росії, у списках екіпажів, які бачили журналісти CNN, були вказані імена двох росіян із даними їхніх російських паспортів. За даними розвідки, ці особи мають досвід роботи в силових структурах.

У ході спілкування з численними представниками розвідки CNN з’ясувала, що частина цих людей пов’язана з приватною охоронною компанією Moran Security.

Західні розвідувальні джерела стверджують, що Moran є приватною охоронною фірмою, тісно пов’язаною з російськими військовими та розвідкою. У 2024 році компанія була внесена до санкційного списку Міністерства фінансів США за надання озброєних охоронних послуг російським державним підприємствам у контексті війни проти України.

За даними української та західної розвідки, співробітники Moran теж були розміщені на кількох танкерах тіньового флоту і часто були єдиними громадянами Росії на борту. Українська зовнішня розвідка заявила, що спостерігає таку практику щонайменше протягом шести місяців.

Одне з джерел у західній розвідці повідомило CNN, що співробітники Moran з одного з танкерів фотографували європейські військові об’єкти, але більше деталей цього епізоду співрозмовник не навів. Представник Служби зовнішньої розвідки України Олександр Стахневич зазначив, що ще одним завданням росіян на борту є контроль за капітанами суден, більшість із яких не мають російського громадянства.

За оцінкою західної розвідки, співробітники Moran не беруть участі у відкритих бойових діях, однак стежать за тим, щоб екіпажі діяли відповідно до інтересів Кремля. Їхня присутність, з огляду на масштаби тіньового флоту та його активність поблизу європейських берегів, викликає дедалі більше занепокоєння з боку служб безпеки.

Розвідка не може поки довести причетність Росії до диверсій

Колишній співробітник данської розвідки Якоб Каарсбо назвав присутність приватних збройних груп на борту танкерів прикладом "правдоподібного заперечення", коли формально складно довести зв’язок із державою, попри очевидну координацію з нею.

CNN детально вивчила діяльність Moran на прикладі санкціонованого танкера "Боракай", який за останні три роки неодноразово змінював назву та країну реєстрації. За даними української розвідки, 20 вересня двоє росіян піднялися на борт судна в порту Приморськ поблизу Санкт-Петербурга. Супутникові знімки підтверджують, що танкер перебував у порту цього дня.

Ці особи були зазначені в списку екіпажу як техніки і стали єдиними росіянами на борту судна, де решта членів екіпажу були громадянами Китаю, М’янми та Бангладеш. Українська розвідка ідентифікувала цих чоловіків, а західні джерела підтвердили їхні імена CNN. Один із них, за даними розвідки, є колишнім поліцейським і раніше працював у приватній військовій компанії "Вагнер".

Під час іншого рейсу в липні, за інформацією української розвідки, один із росіян на борту "Боракая" служив в підрозділі спеціального призначення МВС РФ, а інший був пов’язаний із Міністерством оборони Росії. Цей танкер привернув додаткову увагу у вересні, коли перевозив нафту до Індії. У період, коли судно перебувало біля узбережжя Данії, в районі Копенгагена та поблизу військових об’єктів зафіксували серію загадкових інцидентів із безпілотниками. Західні розвідники вважають збіг у часі підозрілим, хоча прямих доказів зв'язку досі немає.

Згодом французькі військові зупинили "Боракай" біля узбережжя Бретані через відсутність документів, що підтверджують національну приналежність судна. Саме тоді було виявлено двох росіян серед екіпажу. Китайського капітана заарештували, а французька влада розслідує порушення, пов’язані з реєстрацією судна та прапором.

Росія здійснює перевалку нафти компаніями, які пов'язані з ПВК "Вагнер"

За даними західних розвідок, Moran Security Group була заснована у 2009 році та має тісні історичні зв’язки з групою Вагнера, російськими військовими та спецслужбами. Колишні керівники Moran брали участь у створенні "Слов’янського корпусу", з якого згодом виникла ПВК Вагнера. Компанія рекламує послуги морської безпеки, логістики та розвідувальних операцій, а серед її клієнтів називається державна судноплавна компанія "Совкомфлот".

Наразі європейські служби безпеки розглядають використання тіньового флоту з озброєним персоналом як елемент гібридної війни Росії, спрямованої на дестабілізацію ситуації в регіоні. Водночас окремі європейські уряди визнають складність реагування на такі дії без узгоджених спільних рішень на рівні ЄС.

Нагадаємо, нещодавно США дозволили Україні атакувати об'єкти російського тіньового флоту.

Тим часом ЄС запроваджує нову низку санкцій проти тіньового флоту РФ.

Водночас Росія має серйозні економічні наслідки через атаки ЗСУ по тіньовому флоту та санкції.