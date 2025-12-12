Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня США дали дозвіл Україні бити по "тіньому флоту" РФ

США дали дозвіл Україні бити по "тіньому флоту" РФ

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 23:05
США схвалили удари України по "тіньовому флоту" РФ — ЗМІ
Танкер у порту. Фото ілюстративне: Reuters

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа на неформальному рівні схвалила українські удари по нафтовим танкерам "тіньового флоту" Росії. Вашингтон до того вже дозволив Україні бити по російським нафтопереробним заводам.

Про це повідомляє The Atlantic.

Реклама
Читайте також:

Україна б'є по нафтових танкерах "тіньового флоту"

Лише за останні 13 днів українські атаки пошкодили п’ять російських нафтових танкерів із "тіньового флоту". Дані атаки в міжнародних водах є ознаками нового етапу тиску на Росію у загальному контексті ходу мирних перемовин. Таким чином Вашингтон здійснює додатковий тиск на Росію. Адміністрація Трампа не коментувала атаки.  Водночас, за словами американського чиновника, і не виступала проти них.

Протягом понад двох років українські військові дотримувалися цього принципу. Вони ставилися до російських військово-морських суден як до чесної здобичі, пошкодивши або знищивши десятки з них, включаючи один російський танкер, який використовувався військовими РФ для постачання. Але вони досі не чіпали цивільні судна, навіть ті, що перевозили російську нафту з російських портів для фінансування війни Росії проти України. 

Але наразі ситуація змінилась, оскільки, ха даними американських і українських джерел, після приходу Трампа до влади Білий дім став більш поблажливим у цих питаннях.  Наприклад, США надають Україні розвіддані для ударів по енергетичній інфраструктурі у РФ.

Нагадаємо, що в Одеському порту затримали судно, яке входило до "тіньового" флоту РФ — воно перевозило  агропродукцію з окупованого Криму. 

Раніше ми також інформували, що ССО України спільно з повстанським рухом вразили два судна РФ, задіяні у військових перевезеннях.

США Україна нафта танкер флот
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації