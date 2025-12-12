США схвалили удари України по "тіньовому флоту" РФ — ЗМІ

Танкер у порту. Фото ілюстративне: Reuters

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа на неформальному рівні схвалила українські удари по нафтовим танкерам "тіньового флоту" Росії. Вашингтон до того вже дозволив Україні бити по російським нафтопереробним заводам.

Про це повідомляє The Atlantic.

Україна б'є по нафтових танкерах "тіньового флоту"

Лише за останні 13 днів українські атаки пошкодили п’ять російських нафтових танкерів із "тіньового флоту". Дані атаки в міжнародних водах є ознаками нового етапу тиску на Росію у загальному контексті ходу мирних перемовин. Таким чином Вашингтон здійснює додатковий тиск на Росію. Адміністрація Трампа не коментувала атаки. Водночас, за словами американського чиновника, і не виступала проти них.

Протягом понад двох років українські військові дотримувалися цього принципу. Вони ставилися до російських військово-морських суден як до чесної здобичі, пошкодивши або знищивши десятки з них, включаючи один російський танкер, який використовувався військовими РФ для постачання. Але вони досі не чіпали цивільні судна, навіть ті, що перевозили російську нафту з російських портів для фінансування війни Росії проти України.

Але наразі ситуація змінилась, оскільки, ха даними американських і українських джерел, після приходу Трампа до влади Білий дім став більш поблажливим у цих питаннях. Наприклад, США надають Україні розвіддані для ударів по енергетичній інфраструктурі у РФ.

Нагадаємо, що в Одеському порту затримали судно, яке входило до "тіньового" флоту РФ — воно перевозило агропродукцію з окупованого Криму.

Раніше ми також інформували, що ССО України спільно з повстанським рухом вразили два судна РФ, задіяні у військових перевезеннях.