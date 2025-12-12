США одобрили удары Украины по "теневому флоту" РФ - СМИ

Танкер в порту. Фото иллюстративное: Reuters

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на неформальном уровне одобрила украинские удары по нефтяным танкерам "теневого флота" России. Вашингтон до того уже разрешил Украине бить по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Об этом сообщает The Atlantic.

Украина бьет по нефтяным танкерам "теневого флота"

Только за последние 13 дней украинские атаки повредили пять российских нефтяных танкеров из "теневого флота". Данные атаки в международных водах являются признаками нового этапа давления на Россию в общем контексте хода мирных переговоров. Таким образом Вашингтон оказывает дополнительное давление на Россию. Администрация Трампа не комментировала атаки, в то же время, по словам американского чиновника, и не выступала против них.

В течение более двух лет украинские военные придерживались этого принципа. Они относились к российским военно-морским судам как к честной добыче, повредив или уничтожив десятки из них, включая один российский танкер, который использовался военными РФ для снабжения. Но они до сих пор не трогали гражданские суда, даже те, что перевозили российскую нефть из российских портов для финансирования войны России против Украины.

Но сейчас ситуация изменилась, поскольку, по данным американских и украинских источников, после прихода Трампа к власти Белый дом стал более снисходительным в этих вопросах. Например, США предоставляют Украине разведданные для ударов по энергетической инфраструктуре в РФ.

Напомним, что в Одесском порту задержали судно, которое входило в "теневой" флот РФ — оно перевозило агропродукцию из оккупированного Крыма.

Ранее мы также информировали, что ССО Украины совместно с повстанческим движением поразили два судна РФ, задействованные в военных перевозках.