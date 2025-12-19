Россия привлекает теневой флот к гибридной войне против Европы — данные разведки

Танкер. Фото: Reuters TV/NOVA TV/через REUTERS

Россия использует так называемый теневой флот не только для обхода западных санкций, но и как инструмент разведки и гибридной войны против Европы. Известно, что российские военные и службы безопасности осуществляли шпионскую деятельность в европейских водах, работая под прикрытием на нефтяных танкерах теневого флота. Речь идет о сотнях судов, которые Москва начала активно привлекать после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Об этом эксклюзивно сообщает CNN со ссылкой на источники в украинской и западной разведке.

Реклама

Читайте также:

Россия использует теневой флот не только для перевозки нефти, но и для шпионажа

По материалам CNN, танкеры транспортируют российскую нефть из портов Балтийского и Черного морей, несмотря на санкции, и приносят Кремлю сотни миллионов долларов ежегодно.

Украинская разведка зафиксировала, что в последние месяцы на некоторых из этих судов перед выходом из порта появлялись дополнительные члены экипажа. Хотя большинство моряков не являются гражданами России, в списках экипажей, которые видели журналисты CNN, были указаны имена двух россиян с данными их российских паспортов. По данным разведки, эти лица имеют опыт работы в силовых структурах.

В ходе общения с многочисленными представителями разведки CNN выяснила, что часть этих людей связана с частной охранной компанией Moran Security.

Западные разведывательные источники утверждают, что Moran является частной охранной фирмой, тесно связанной с российскими военными и разведкой. В 2024 году компания была внесена в санкционный список Министерства финансов США за предоставление вооруженных охранных услуг российским государственным предприятиям в контексте войны против Украины.

По данным украинской и западной разведки, сотрудники Moran тоже были размещены на нескольких танкерах теневого флота и часто были единственными гражданами России на борту. Украинская внешняя разведка заявила, что наблюдает такую практику по меньшей мере в течение шести месяцев.

Один из источников в западной разведке сообщил CNN, что сотрудники Moran с одного из танкеров фотографировали европейские военные объекты, но больше деталей этого эпизода собеседник не привел. Представитель Службы внешней разведки Украины Александр Стахневич отметил, что еще одной задачей россиян на борту является контроль за капитанами судов, большинство из которых не имеют российского гражданства.

По оценке западной разведки, сотрудники Moran не участвуют в открытых боевых действиях, однако следят за тем, чтобы экипажи действовали в соответствии с интересами Кремля. Их присутствие, учитывая масштабы теневого флота и его активность вблизи европейских берегов, вызывает все большее беспокойство со стороны служб безопасности.

Разведка не может пока доказать причастность России к диверсиям

Бывший сотрудник датской разведки Якоб Каарсбо назвал присутствие частных вооруженных групп на борту танкеров примером "правдоподобного отрицания", когда формально сложно доказать связь с государством, несмотря на очевидную координацию с ним.

CNN подробно изучила деятельность Moran на примере санкционированного танкера "Боракай", который за последние три года неоднократно менял название и страну регистрации. По данным украинской разведки, 20 сентября двое россиян поднялись на борт судна в порту Приморск вблизи Санкт-Петербурга. Спутниковые снимки подтверждают, что танкер находился в порту в этот день.

Эти лица были указаны в списке экипажа как техники и стали единственными россиянами на борту судна, где остальные члены экипажа были гражданами Китая, Мьянмы и Бангладеш. Украинская разведка идентифицировала этих мужчин, а западные источники подтвердили их имена CNN. Один из них, по данным разведки, является бывшим полицейским и ранее работал в частной военной компании "Вагнер".

Во время другого рейса в июле, по информации украинской разведки, один из россиян на борту "Боракая" служил в подразделении специального назначения МВД РФ, а другой был связан с Министерством обороны России. Этот танкер привлек дополнительное внимание в сентябре, когда перевозил нефть в Индию. В период, когда судно находилось у побережья Дании, в районе Копенгагена и вблизи военных объектов зафиксировали серию загадочных инцидентов с беспилотниками. Западные разведчики считают совпадение во времени подозрительным, хотя прямых доказательств связи до сих пор нет.

Впоследствии французские военные остановили "Боракай" у побережья Бретани из-за отсутствия документов, подтверждающих национальную принадлежность судна. Именно тогда было обнаружено двух россиян среди экипажа. Китайского капитана арестовали, а французские власти расследуют нарушения, связанные с регистрацией судна и флагом.

Россия осуществляет перевалку нефти компаниями, которые связаны с ЧВК "Вагнер"

По данным западных разведок, Moran Security Group была основана в 2009 году и имеет тесные исторические связи с группой Вагнера, российскими военными и спецслужбами. Бывшие руководители Moran участвовали в создании "Славянского корпуса", из которого впоследствии возникла ЧВК Вагнера. Компания рекламирует услуги морской безопасности, логистики и разведывательных операций, а среди ее клиентов называется государственная судоходная компания "Совкомфлот".

Сейчас европейские службы безопасности рассматривают использование теневого флота с вооруженным персоналом как элемент гибридной войны России, направленной на дестабилизацию ситуации в регионе. В то же время отдельные европейские правительства признают сложность реагирования на такие действия без согласованных совместных решений на уровне ЕС.

Напомним, недавно США разрешили Украине атаковать объекты российского теневого флота.

Тем временем ЕС вводит новый ряд санкций против теневого флота РФ.

В то же время Россия имеет серьезные экономические последствия из-за атак ВСУ по теневому флоту и санкций.