Умер Олдрич Эймс — самый опасный предатель ЦРУ работавший на Россию

В США умер шпион, чья госизмена стала катастрофой для ЦРУ
В Соединенных Штатах умер Олдрич Эймс — бывший офицер Центрального разведывательного управления, которого считают самым опасным предателем в истории американской разведки. Ему было 84 года. Его смерть наступила 5 января в федеральном исправительном учреждении в Камберленде, штат Мэриленд, где он отбывал пожизненное заключение. Причина смерти официально не разглашается.
Об этом сообщает The Washington Post.
Как Олдрич Эймс стал худшим агентом за всю историю ЦРУ
Олдрич Хейзен Эймс родился 26 мая 1941 года в штате Висконсин в семье учителей. Его отец впоследствии работал в ЦРУ, что в значительной степени определило дальнейший путь сына. Эймс начал работать в агентстве еще подростком, а со временем стал оперативным сотрудником, имея доступ к чрезвычайно чувствительной информации. Именно этот доступ и стал основой одного из крупнейших провалов американской разведки.
Эймс вошел в историю как виновник одного из худших шпионских провалов ЦРУ. Его деятельность в пользу Советского Союза, а впоследствии России, продолжалась девять лет и, по данным американских спецслужб, привела по меньшей мере к гибели десяти агентов ЦРУ и партнерских разведок. В самом агентстве эту утечку информации называли крупнейшей катастрофой безопасности за всю предыдущую историю организации.
Сам Эймс неоднократно заявлял, что пошел на измену из-за серьезных финансовых трудностей, однако потом на допросах и интервью признавал, что деньги были не единственным мотивом.
Уже после ареста он объяснял свое поведение "особым образом мышления", при котором моральные и профессиональные обязанности он отделяет от личных. По его словам, многолетняя работа под прикрытием в шпионской и контрразведывательной сферах сформировала у него способность "раскладывать" собственные решения на изолированные внутренние категории.
Как Олдрич Эймс "заработал" на измене государству
Первую передачу информации советской стороне Эймс совершил в 1985 году, когда назвал имена агентов, завербованных ЦРУ.
Впоследствии он передал Москве практически полный перечень известных ему советских агентов и агентов стран Варшавского договора, а также значительный массив данных о разведывательных операциях и внешней, оборонной политике и политике безопасности США. За это он получил более миллиона долларов наличными, а также обещания дальнейших выплат и недвижимости в России.
Несмотря на исчезновение агентов в СССР и подозрения относительно масштабной утечки информации, американские спецслужбы долгое время не могли выйти на след Эймса. Не смутил детективов даже его внезапная смена на шикарный образ жизни. В его собственности оказался в частности элитный автомобиль Jaguar и дом в Вирджинии, который был приобретен за наличные.
Несмотря на все, в феврале 1994 года Эймса все же арестовали. Он признал себя виновным в рамках сделки со следствием, которая позволила смягчить приговор его жене Росарио, обвиняемой в соучастии. Самого Эймса приговорили к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. На момент приговора ему было 52 года.
Что сказал Эймс Олдрич в суде
Выступая в суде, он заявил, что "предал серьезное доверие", однако пытался преуменьшить последствия своих действий.
"Эти шпионские войны — это второстепенное зрелище, которое в течение многих лет не имело никакого реального влияния на наши важные интересы безопасности", — сказал он тогда в суде.
В то же время в своих заявлениях он выражал "сочувствие" людям, пострадавшим из-за его деятельности, утверждая, что все они сделали похожий выбор и заплатили за него высокую цену.
Во время многолетнего заключения Эймс очень подробно изучал право, подавал судебные иски и поддерживал переписку с журналистами и исследователями. Он даже безуспешно пытался оспорить налоговые претензии США относительно средств, которые ему заплатили за шпионаж. Его история также легла в основу телевизионного фильма, который вышел в конце 1990-х годов.
Напомним, Россия продолжает шпионить за разными странами. Недавно журналисты выяснили, как теневой флот работает для шпионажа Кремля.
Между тем СБУ недавно разоблачила и задержала шпиона, который работал инструктором из Британии, но сливал данные при этом в пользу России.
Читайте Новини.LIVE!