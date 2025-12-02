Відео
Головна Новини дня Шпигував для Росії — СБУ викрила інструктора з Британії

Шпигував для Росії — СБУ викрила інструктора з Британії

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 12:21
СБУ викрила британського інструктора, який шпигував для Росії
Працівники СБУ. Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила інструктора з Великої Британії, який працював на Росію та виконував завдання ворога упродовж 2024-2025 роках. Його пов'язують з низками вбивств політиків та активістів в нашій країні.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела в СБУ. 

Читайте також:

Затримання британського інструктора в Україні

Зазначається, що контррозвідка СБУ у співпраці з британськими спецслужбами викрили громадянина Британії Росса Девіда Катмора. У 2024-2025 роках він виконував завдання російських спецслужб. 

Джерела в СБУ повідомляють, що затриманий, ймовірно, займався розвідувально-диверсійною діяльністю в Україні. Наразі він перебуває під вартою. 

Також відомо, що російські спецслужби передали Катмору вогнепальну зброю та боєприпаси для здійснення "цільових убивств" в Україні. Зокрема, є підстави вважати, що він завозив і розподіляв зброю, якою були вбиті Дем'ян Ганул, Ірина Фаріон та Андрій Парубій.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала агентку, яка ставила маячки для дронів на Сумщині. Вона перебуває під вартою. 

Крім того, СБУ зірвала спробу росіян вдарити по енергомережі Києва. Правоохоронці затримали учасника агентурної мережі ФСБ, які наводили ракети і дрони на енергетичну інфраструктуру. 

СБУ шпигунство Велика Британія війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
