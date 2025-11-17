На Сумщині викрито жінку-агентку що коригувала атаки РФ

Затримання підозрюваної. Фото: СБУ

На Сумщині співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України викрили та затримали жінку. Її підозрюють у роботі на російську військову розвідку та допомозі ворогу під час атак на північні регіони.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Жінка на Сумщині допомагала росіянам чіткіше бити ракетами та дронами

Російські спецслужби запропонували українці підзаробити за виконані завдання. Куратори завербували її дистанційно, після чого вона придбала за їхні кошти радіонавігаційне обладнання, налаштувала його на потрібні частоти та почала підбирати непомітні локації для його монтажу. За інформацією слідства, вона проникала в закинуті будівлі й встановлювала на дахах приховані радіомаячки, які працювали у фоновому режимі.

Через ці пристрої, за даними слідчих, російські військові могли утримувати стійкий канал зв’язку для керування дронами та ракетами, що ускладнювало роботу українських засобів РЕБ.

Поблизу однієї з авіабаз вона обладнала сховану 4G-камеру, яка транслювала відео в режимі реального часу та мала допомогти ворогу відстежувати польоти української авіації й результати російських ударів у прикордонному районі.

Також працівники СБУ з'ясували, що затримана передавала кураторoві геолокації й фото українських військових об’єктів.

Оперативники СБУ документували її дії протягом певного часу, після чого провели затримання та розпочали масштабний пошук установлених нею маячків, які були згодом знешкоджені. Під час обшуків у фігурантки вилучили шість мобільних телефонів, що використовувалися для зв’язку з представниками російської розвідки.

Жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада в умовах воєнного стану. Вона перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини їй загрожує довічне позбавлення волі та конфіскація майна.

