Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня На Чернігівщині шпигував російський агент — деталі від СБУ

На Чернігівщині шпигував російський агент — деталі від СБУ

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 21:54
Оновлено: 22:07
Агент ГРУ шпигував на Чернігівщині — СБУ затримала зрадника
Співробітники СБУ затримують чоловіка. Фото ілюстративне: СБУ

На північних рубежах України шпигував російський агент. Під час обшуків у нього вилучили смартфон, який він використовував для контактів з куратором від воєнної розвідки Росії.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у Telegram у понеділок, 10 листопада.

Реклама
Читайте також:

На Чернігівщині шпигував агент Росії

"За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), який на початку 2025 року шпигував на Чернігівщині", — йдеться у повідомленні.

Розслідування встановило, що фігурант обходив місцевість, фіксував локації українських воїнів, а згодом передавав координати окупантам через месенджер.

Найбільше противника цікавило розташування командно-спостережних пунктів та напрямки руху прикордонних нарядів.

Крім того, загарбники хотіли дізнатися про дислокацію блокпостів та логістичних складів українських захисників.

Для одержання розвідданих російська воєнна розвідка завербувала мешканця прикордоння Чернігівської області. Фігурант шукав "легкі гроші" у Telegram-каналах.

"Під час "вилазок" він фотографував військові об’єкти та розпитував знайомих про ймовірні місця перебування Сил оборони. На підставі агентурної інформації окупанти планували скласти маршрут "проходу" своїх ДРГ поза пунктами базування українських військ", — йдеться у повідомленні.

Контррозвідка СБУ завчасно виявила ворожий намір і навесні цього року затримала зрадника, одночасно вживаючи комплекс заходів для захисту українських військових.

Суд визнав агента винним в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

null
Допис СБУ. Фото: скриншот
null
Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські спецслужби готували теракт у Харкові. Співробітники СБУ затримали агента ФСБ, який виготовляв вибухівку.

Раніше у Харкові судили жінку, яка за завданням Росії фотографувала позиції українських воїнів.

СБУ війна Україна Чернігівська область Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації