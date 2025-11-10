Агент ГРУ шпигував на Чернігівщині — СБУ затримала зрадника

Співробітники СБУ затримують чоловіка. Фото ілюстративне: СБУ

На північних рубежах України шпигував російський агент. Під час обшуків у нього вилучили смартфон, який він використовував для контактів з куратором від воєнної розвідки Росії.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у Telegram у понеділок, 10 листопада.

На Чернігівщині шпигував агент Росії

"За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), який на початку 2025 року шпигував на Чернігівщині", — йдеться у повідомленні.

Розслідування встановило, що фігурант обходив місцевість, фіксував локації українських воїнів, а згодом передавав координати окупантам через месенджер.

Найбільше противника цікавило розташування командно-спостережних пунктів та напрямки руху прикордонних нарядів.

Крім того, загарбники хотіли дізнатися про дислокацію блокпостів та логістичних складів українських захисників.

Для одержання розвідданих російська воєнна розвідка завербувала мешканця прикордоння Чернігівської області. Фігурант шукав "легкі гроші" у Telegram-каналах.

"Під час "вилазок" він фотографував військові об’єкти та розпитував знайомих про ймовірні місця перебування Сил оборони. На підставі агентурної інформації окупанти планували скласти маршрут "проходу" своїх ДРГ поза пунктами базування українських військ", — йдеться у повідомленні.

Контррозвідка СБУ завчасно виявила ворожий намір і навесні цього року затримала зрадника, одночасно вживаючи комплекс заходів для захисту українських військових.

Суд визнав агента винним в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Допис СБУ. Фото: скриншот

