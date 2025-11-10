Агент ГРУ шпионил в Черниговской области — СБУ задержала предателя

Сотрудники СБУ задерживают мужчину. Фото иллюстративное: СБУ

На северных рубежах Украины шпионил российский агент. Во время обысков у него изъяли смартфон, который он использовал для контактов с куратором от военной разведки России.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram в понедельник, 10 ноября.

На Черниговщине шпионил агент России

"По доказательной базе Службы безопасности 15 лет заключения с конфискацией имущества получил агент российской военной разведки (более известной как ГРУ), который в начале 2025 года шпионил на Черниговщине", — говорится в сообщении.

Расследование установило, что фигурант обходил местность, фиксировал локации украинских воинов, а затем передавал координаты оккупантам через мессенджер.

Больше всего противника интересовало расположение командно-наблюдательных пунктов и направления движения пограничных нарядов.

Кроме того, захватчики хотели узнать о дислокации блокпостов и логистических складов украинских защитников.

Для получения разведданных российская военная разведка завербовала жителя приграничья Черниговской области. Фигурант искал "легкие деньги" в Telegram-каналах.

"Во время "вылазок" он фотографировал военные объекты и расспрашивал знакомых о вероятных местах пребывания Сил обороны. На основании агентурной информации оккупанты планировали составить маршрут "прохода" своих ДРГ вне пунктов базирования украинских войск", — говорится в сообщении.

Контрразведка СБУ заблаговременно обнаружила вражеское намерение и весной этого года задержала предателя, одновременно принимая комплекс мер для защиты украинских военных.

Суд признал агента виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Пост СБУ. Фото: скриншот

