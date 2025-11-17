Видео
Україна
СБУ задержала агента, которая ставила маячки для БпЛА на Сумщине

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 15:01
обновлено: 15:26
На Сумщине разоблачена женщина-агентка, которая корректировала атаки РФ
Задержание подозреваемой. Фото: СБУ

На Сумщине сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили и задержали женщину. Ее подозревают в работе на российскую военную разведку и помощи врагу во время атак на северные регионы.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Читайте также:

Женщина на Сумщине помогала россиянам четче бить ракетами и дронами

Российские спецслужбы предложили украинке подзаработать за выполненные задания. Кураторы завербовали ее дистанционно, после чего она приобрела за их средства радионавигационное оборудование, настроила его на нужные частоты и начала подбирать незаметные локации для его монтажа. По информации следствия, она проникала в заброшенные здания и устанавливала на крышах скрытые радиомаячки, которые работали в фоновом режиме.

Через эти устройства, по данным следователей, российские военные могли удерживать устойчивый канал связи для управления дронами и ракетами, что затрудняло работу украинских средств РЭБ.

Вблизи одной из авиабаз она оборудовала скрытую 4G-камеру, которая транслировала видео в режиме реального времени и должна была помочь врагу отслеживать полеты украинской авиации и результаты российских ударов в приграничном районе.

Также работники СБУ выяснили, что задержанная передавала куратору геолокации и фото украинских военных объектов.

Оперативники СБУ документировали ее действия в течение определенного времени, после чего провели задержание и начали масштабный поиск установленных ею маячков, которые были впоследствии обезврежены. Во время обысков у фигурантки изъяли шесть мобильных телефонов, которые использовались для связи с представителями российской разведки.

Женщине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена в условиях военного положения. Она находится под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины ей грозит пожизненное лишение свободы и конфискация имущества.

Напомним, недавно работники СБУ разоблачили иностранца, который помогал россиянам корректировать удары по энергообъектам ХАЭС.

Также на севере Украины задержали еще одного российского шпиона.

СБУ шпионаж Сумская область дроны Россия ракетный удар
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
