На Сумщине разоблачена женщина-агентка, которая корректировала атаки РФ

На Сумщине сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили и задержали женщину. Ее подозревают в работе на российскую военную разведку и помощи врагу во время атак на северные регионы.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Российские спецслужбы предложили украинке подзаработать за выполненные задания. Кураторы завербовали ее дистанционно, после чего она приобрела за их средства радионавигационное оборудование, настроила его на нужные частоты и начала подбирать незаметные локации для его монтажа. По информации следствия, она проникала в заброшенные здания и устанавливала на крышах скрытые радиомаячки, которые работали в фоновом режиме.

Через эти устройства, по данным следователей, российские военные могли удерживать устойчивый канал связи для управления дронами и ракетами, что затрудняло работу украинских средств РЭБ.

Вблизи одной из авиабаз она оборудовала скрытую 4G-камеру, которая транслировала видео в режиме реального времени и должна была помочь врагу отслеживать полеты украинской авиации и результаты российских ударов в приграничном районе.

Также работники СБУ выяснили, что задержанная передавала куратору геолокации и фото украинских военных объектов.

Оперативники СБУ документировали ее действия в течение определенного времени, после чего провели задержание и начали масштабный поиск установленных ею маячков, которые были впоследствии обезврежены. Во время обысков у фигурантки изъяли шесть мобильных телефонов, которые использовались для связи с представителями российской разведки.

Женщине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена в условиях военного положения. Она находится под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины ей грозит пожизненное лишение свободы и конфискация имущества.

