СБУ задержала иностранца — наводил удары по энергообъектам

Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала иностранца, который корректировал удары оккупантов по энергообъектам возле Хмельницкой атомной электростанции. Ему сообщили о подозрении.

Об этом сообщили в СБУ 14 ноября.

Детали дела

В СБУ рассказали, что иностранец корректировал ракетно-дронные удары врага по Житомирской и Хмельницкой областях. Его главной задачей было сделать и передать россиянам актуальные фото энергогенерирующих и теплоснабжающих предприятий в обоих регионах. По данным спецназовцев, это позволило бы оккупантам определить техническое состояние, уровень защиты и расположение уникального оборудования на этих объектах.

"Задержанным агентом оказался гражданин одной из стран Ближнего Востока, который живет в Звягеле на Житомирщине. В поле зрения российских спецслужбистов он попал, когда искал "легкие заработки" в Телеграмм-каналах", — говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали, как после вербовки подозреваемый на собственном авто объезжал маршрут и останавливался возле одной из опорных подстанций, теплоэлектроцентрали и энергообъектов вблизи Хмельницкой АЭС. Находясь неподалеку от потенциальных "целей", агент фотографировал их периметры с постами охраны.

Кроме этого, во время разведвылазок злоумышленник также фиксировал локации блокпостов Сил обороны на въездах в населенные пункты.

Задержание иностранца

Сотрудники СБУ разоблачили агента на начальном этапе его работы на оккупантов и задержали "на горячем", когда он фотографировал одну из украинских электроподстанций. Во время обысков у него изъяли смартфон с доказательствами работы на врага.

Так, иностранцу сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 (приготовление к совершению диверсии в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ задержала агента РФ, который готовил подрыв газопровода на востоке. Он обеспечивает теплоснабжение домохозяйств Харьковской и Полтавской областей.

Кроме того, шпиона РФ разоблачили в Черниговской области. Он получил 15 лет заключения с конфискацией имущества.