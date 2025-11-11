Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Готовил подрыв газопровода на востоке — СБУ задержала агента РФ

Готовил подрыв газопровода на востоке — СБУ задержала агента РФ

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 15:52
обновлено: 16:25
Российский агент на Харьковщине планировал теракт на теплоснабжении - СБУ разоблачила сговор
Задержание фигуранта. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала агента российской военной разведки, который готовил теракт на востоке страны. По информации контрразведки, он планировал взорвать магистральный газопровод, обеспечивающий теплоснабжение домохозяйств Харьковской и Полтавской областей.

Об этом сообщает СБУ в Telegram.

Реклама
Читайте также:
Готував підрив газопроводу на сході — СБУ затримала агента ГРУ - фото 1
Пост СБУ. Фото: скриншот

Детали дела

Как установило следствие, злоумышленник — безработный харьковчанин — попал в поле зрения российских спецслужб после того, как оставлял антиукраинские комментарии в Telegram-каналах. На него вышел боевик так называемого "спецназа ДНР", который воюет против Украины на востоке и координирует действия ГРУ.

По его инструкциям агент приобрел необходимые составляющие для самодельного взрывного устройства и обустроил подпольный "цех" в доме своих родителей в Берестинском районе Харьковской области. Контрразведка СБУ поэтапно документировала подготовку теракта и задержала злоумышленника на финальном этапе сборки бомбы.

Во время обыска у харьковчанина изъяли готовое взрывное устройство и смартфон с доказательствами работы на врага. Следователи сообщили ему о подозрении за приготовление к террористическому акту по предварительному сговору группой лиц. В то же время рассматривается вопрос дополнительной квалификации его действий как государственной измены в условиях военного положения.

Сейчас злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что контрразведка СБУ нейтрализовала попытку террористического акта в Харькове — в рамках спецоперации был задержан агент российской ФСБ, который занимался изготовлением взрывных устройств.

До этого в Харькове судили женщину, которая по заданию России фотографировала позиции украинских воинов.

СБУ разведка Харьковская область Полтавская область расследование
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации