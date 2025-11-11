Российский агент на Харьковщине планировал теракт на теплоснабжении - СБУ разоблачила сговор

Задержание фигуранта. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала агента российской военной разведки, который готовил теракт на востоке страны. По информации контрразведки, он планировал взорвать магистральный газопровод, обеспечивающий теплоснабжение домохозяйств Харьковской и Полтавской областей.

Об этом сообщает СБУ в Telegram.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Детали дела

Как установило следствие, злоумышленник — безработный харьковчанин — попал в поле зрения российских спецслужб после того, как оставлял антиукраинские комментарии в Telegram-каналах. На него вышел боевик так называемого "спецназа ДНР", который воюет против Украины на востоке и координирует действия ГРУ.

По его инструкциям агент приобрел необходимые составляющие для самодельного взрывного устройства и обустроил подпольный "цех" в доме своих родителей в Берестинском районе Харьковской области. Контрразведка СБУ поэтапно документировала подготовку теракта и задержала злоумышленника на финальном этапе сборки бомбы.

Во время обыска у харьковчанина изъяли готовое взрывное устройство и смартфон с доказательствами работы на врага. Следователи сообщили ему о подозрении за приготовление к террористическому акту по предварительному сговору группой лиц. В то же время рассматривается вопрос дополнительной квалификации его действий как государственной измены в условиях военного положения.

Сейчас злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что контрразведка СБУ нейтрализовала попытку террористического акта в Харькове — в рамках спецоперации был задержан агент российской ФСБ, который занимался изготовлением взрывных устройств.

До этого в Харькове судили женщину, которая по заданию России фотографировала позиции украинских воинов.