Російський агент на Харківщині планував теракт на теплопостачанні – СБУ викрила змову

Затримання фігуранта. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала агента російської воєнної розвідки, який готував теракт на сході країни. За інформацією контррозвідки, він планував підірвати магістральний газопровід, що забезпечує теплопостачання домогосподарств Харківської та Полтавської областей.

Про це повідомляє СБУ у Telegram.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Деталі справи

Як встановило слідство, зловмисник — безробітний харків’янин — потрапив у поле зору російських спецслужб після того, як залишав антиукраїнські коментарі у Telegram-каналах. На нього вийшов бойовик так званого "спецназу ДНР", який воює проти України на сході та координує дії ГРУ.

За його інструкціями агент придбав необхідні складові для саморобного вибухового пристрою та облаштував підпільний "цех" у будинку своїх батьків у Берестинському районі Харківщини. Контррозвідка СБУ поетапно документувала підготовку теракту і затримала зловмисника на фінальному етапі збирання бомби.

Під час обшуку у харків’янина вилучили готовий вибуховий пристрій та смартфон із доказами роботи на ворога. Слідчі повідомили йому про підозру за готування до терористичного акту за попередньою змовою групою осіб. Водночас розглядається питання додаткової кваліфікації його дій як державної зради в умовах воєнного стану.

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що контррозвідка СБУ нейтралізувала спробу терористичного акту у Харкові — у рамках спецоперації було затримано агента російської ФСБ, який займався виготовленням вибухових пристроїв.

До цього у Харкові судили жінку, яка за завданням Росії фотографувала позиції українських воїнів.