СБУ затримала іноземця — наводив удари по енергооб'єктах

Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала іноземця, який коригував удари окупантів по енергооб'єктах біля Хмельницької атомної електростанції. Йому повідомили про підозру.

Про це повідомили в СБУ 14 листопада.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

В СБУ розповіли, що іноземець коригував ракетно-дронові удари ворога по Житомирській та Хмельницькій областях. Його головним завданням було зробити і передати росіянам актуальні фото енергогенеруючих і теплопостачальних підприємств в обох регіонах. За даними спецпризначенців, це дозволило б окупантам визначити технічний стан, рівень захисту та розташування унікального обладнання на цих об'єктах.

"Затриманим агентом виявився громадянин однієї з країн Близького Сходу, який мешкає у Звягелі на Житомирщині. У поле зору російських спецслужбістів він потрапив, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці задокументували, як після вербування підозрюваний на власному авто об'їжджав маршрут та зупинявся біля однієї з опорних підстанцій, теплоелектроцентралі та енергооб’єктів поблизу Хмельницької АЕС. Перебуваючи неподалік від потенційних "цілей", агент фотографував їхні периметри з постами охорони.

Крім цього, під час розвідвилазок зловмисник також фіксував локації блокпостів Сил оборони на в’їздах до населених пунктів.

Затримання іноземця

Співробітники СБУ викрили агента на початковому етапі його роботи на окупантів і затримали "на гарячому", коли він фотографував одну з українських електропідстанцій. Під час обшуків у нього вилучили смартфон з доказами роботи на ворога.

Так, іноземцю повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 (готування до вчинення диверсії в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала агента РФ, який готував підрив газопроводу на сході. Він забезпечує теплопостачання домогосподарств Харківської та Полтавської областей.

Крім того, шпигуна РФ викрили у Чернігівській області. Він отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.