Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Шпионил для России — СБУ разоблачила инструктора из Британии

Шпионил для России — СБУ разоблачила инструктора из Британии

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 12:21
СБУ разоблачила британского инструктора, который шпионил для России
Работники СБУ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила инструктора из Великобритании, который работал на Россию и выполнял задачи врага в течение 2024-2025 годах. Его связывают с рядом убийств политиков и активистов в нашей стране.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники в СБУ.

Реклама
Читайте также:

Задержание британского инструктора в Украине

Отмечается, что контрразведка СБУ в сотрудничестве с британскими спецслужбами разоблачили гражданина Британии Росса Дэвида Катмора. В 2024-2025 годах он выполнял задания российских спецслужб.

Источники в СБУ сообщают, что задержанный, вероятно, занимался разведывательно-диверсионной деятельностью в Украине. Сейчас он находится под стражей.

Также известно, что российские спецслужбы передали Катмору огнестрельное оружие и боеприпасы для осуществления "целевых убийств" в Украине. В частности, есть основания полагать, что он завозил и распределял оружие, которым были убиты Демьян Ганул, Ирина Фарион и Андрей Парубий.

Напомним, ранее СБУ задержала агента, которая ставила маячки для дронов на Сумщине. Она находится под стражей.

Кроме того, СБУ сорвала попытку россиян ударить по энергосети Киева. Правоохранители задержали участника агентурной сети ФСБ, которые наводили ракеты и дроны на энергетическую инфраструктуру.

СБУ шпионаж Великобритания война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации