СБУ разоблачила британского инструктора, который шпионил для России

Работники СБУ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила инструктора из Великобритании, который работал на Россию и выполнял задачи врага в течение 2024-2025 годах. Его связывают с рядом убийств политиков и активистов в нашей стране.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники в СБУ.

Реклама

Читайте также:

Задержание британского инструктора в Украине

Отмечается, что контрразведка СБУ в сотрудничестве с британскими спецслужбами разоблачили гражданина Британии Росса Дэвида Катмора. В 2024-2025 годах он выполнял задания российских спецслужб.

Источники в СБУ сообщают, что задержанный, вероятно, занимался разведывательно-диверсионной деятельностью в Украине. Сейчас он находится под стражей.

Также известно, что российские спецслужбы передали Катмору огнестрельное оружие и боеприпасы для осуществления "целевых убийств" в Украине. В частности, есть основания полагать, что он завозил и распределял оружие, которым были убиты Демьян Ганул, Ирина Фарион и Андрей Парубий.

Напомним, ранее СБУ задержала агента, которая ставила маячки для дронов на Сумщине. Она находится под стражей.

Кроме того, СБУ сорвала попытку россиян ударить по энергосети Киева. Правоохранители задержали участника агентурной сети ФСБ, которые наводили ракеты и дроны на энергетическую инфраструктуру.