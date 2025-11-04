Відео
Головна Новини дня У США помер колишній віцепрезидент Дік Чейні

У США помер колишній віцепрезидент Дік Чейні

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 13:41
Оновлено: 14:02
Помер Дік Чейні — найвпливовіший віцепрезидент США сучасності
Колишній віцепрезидент США Дік Чейні. Фото: REUTERS/Toshiyuki Aizawa

У віці 84 років помер Дік Чейні — колишній віцепрезидент США, який обіймав посаду у двох адміністраціях Джорджа Буша-молодшого з 2001 по 2009 рік. Чейні відіграв ключову роль у формуванні американської зовнішньої та оборонної політики початку XXI століття.

Про це повідомив CNN.

Читайте також:

На 85-му році життя пішов із життя Дік Чейні

Його вважають головним ідеологом жорсткого курсу США після терактів 11 вересня — зокрема, щодо боротьби з тероризмом, вторгнення в Афганістан і Ірак, а також усунення диктатора Саддама Хусейна.

Дік Чейні у пізні роки став фігурою, яку дедалі більше віддаляла від Республіканської партії її нова політична орієнтація. Він відкрито критикував Дональда Трампа, називаючи його "боягузом" і "найбільшою загрозою для Америки". Через це колись впливового політика відсунули від внутрішньопартійного життя.

"Іронічним завершенням своєї багатогранної політичної кар'єри стало те, що на президентських виборах 2024 року він віддав свій останній голос за ліберал-демократку та колегу по клубу віцепрезидента Камалу Гарріс, що відображає те, як популістська Республіканська партія відвернулася від його традиційного консерватизму", — йдеться у повідомленні CNN.

Протягом десятиліть Чейні мав серйозні проблеми із серцем. Після кількох інфарктів йому у 2012 році зробили трансплантацію серця, що дозволило продовжити активне життя ще на понад десятиліття.

Нагадаємо, нещодавно у Києві попрощалися із журналістами телеканалу Freedom, які загинули від удару російського дрона. 

А в Аргентині нещодавно сталась трагедія — кандидат у депутати національного парламенту прямо під час промови втратив свідомість та помер. 

США смерть чиновники політики віцепрезидент
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
