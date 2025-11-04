Помер Дік Чейні — найвпливовіший віцепрезидент США сучасності

Колишній віцепрезидент США Дік Чейні. Фото: REUTERS/Toshiyuki Aizawa

У віці 84 років помер Дік Чейні — колишній віцепрезидент США, який обіймав посаду у двох адміністраціях Джорджа Буша-молодшого з 2001 по 2009 рік. Чейні відіграв ключову роль у формуванні американської зовнішньої та оборонної політики початку XXI століття.

Про це повідомив CNN.

На 85-му році життя пішов із життя Дік Чейні

Його вважають головним ідеологом жорсткого курсу США після терактів 11 вересня — зокрема, щодо боротьби з тероризмом, вторгнення в Афганістан і Ірак, а також усунення диктатора Саддама Хусейна.

Дік Чейні у пізні роки став фігурою, яку дедалі більше віддаляла від Республіканської партії її нова політична орієнтація. Він відкрито критикував Дональда Трампа, називаючи його "боягузом" і "найбільшою загрозою для Америки". Через це колись впливового політика відсунули від внутрішньопартійного життя.

"Іронічним завершенням своєї багатогранної політичної кар'єри стало те, що на президентських виборах 2024 року він віддав свій останній голос за ліберал-демократку та колегу по клубу віцепрезидента Камалу Гарріс, що відображає те, як популістська Республіканська партія відвернулася від його традиційного консерватизму", — йдеться у повідомленні CNN.

Протягом десятиліть Чейні мав серйозні проблеми із серцем. Після кількох інфарктів йому у 2012 році зробили трансплантацію серця, що дозволило продовжити активне життя ще на понад десятиліття.

