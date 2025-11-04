Умер Дик Чейни — самый влиятельный вице-президент США современности

Бывший вице-президент США Дик Чейни. Фото: REUTERS/Toshiyuki Aizawa

В возрасте 84 лет скончался Дик Чейни — бывший вице-президент США, занимавший должность в двух администрациях Джорджа Буша-младшего с 2001 по 2009 год. Чейни сыграл ключевую роль в формировании американской внешней и оборонной политики начала XXI века.

Об этом сообщил CNN.

Его считают главным идеологом жесткого курса США после терактов 11 сентября — в частности, по борьбе с терроризмом, вторжения в Афганистан и Ирак, а также устранения диктатора Саддама Хусейна.

Дик Чейни в поздние годы стал фигурой, которую все больше отдаляла от Республиканской партии ее новая политическая ориентация. Он открыто критиковал Дональда Трампа, называя его "трусом" и "самой большой угрозой для Америки". Из-за этого некогда влиятельного политика отодвинули от внутрипартийной жизни.

"Ироничным завершением своей многогранной политической карьеры стало то, что на президентских выборах 2024 года он отдал свой последний голос за либерал-демократку и коллегу по клубу вице-президента Камалу Харрис, что отражает то, как популистская Республиканская партия отвернулась от его традиционного консерватизма", — говорится в сообщении CNN.

В течение десятилетий Чейни имел серьезные проблемы с сердцем. После нескольких инфарктов ему в 2012 году сделали трансплантацию сердца, что позволило продлить активную жизнь еще более чем на десятилетие.

