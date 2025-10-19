Аргентинский политик Дамиани скончался во время прямого эфира

Эрнан Дамиани во время эфира в студии. Кадр из видео

Кандидат в депутаты национального парламента Аргентины Эрнан Дамиани скончался во время участия в политических дебатах, которые транслировались по телевидению в прямом эфире.

Дамиани оказали помощь до приезда врачей, но усилия оказались тщетными, доктору оставалось констатировать его смерть, сообщает издание Pagina.

Что известно о смерти политика

Инцидент произошел 16 октября, примерно в начале трансляции, когда Эрнан Дамиани потерял сознание и был срочно доставлен в госпиталь, где врачи констатировали смерть.

Речь идет о 66-летнем опытном политике с многолетним стажем: он был депутатом провинции, национальным депутатом и занимал руководящие позиции в Civica Radical (UCR).

Дамиани участвовал в программе "Dolar Blue", где в числе гостей находились и другие кандидаты. В кадре он внезапно потерял сознание. Было известно, что на месте находился бывший министр здравоохранения провинции Мисьонес, который пытался оказать помощь до приезда скорой.

После инцидента ведущие попросили зрителей не распространять видео момента обморока из уважения к семье и участникам.

После произошедшего губернатор провинции Мисьонес Уго Паслаккуа выразил глубокую скорбь и отметил, что Эрнан Дамиани отличался активной гражданской позицией и твердыми убеждениями, которые он не менял годами.

