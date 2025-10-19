Аргентинський політик Даміані помер під час прямого ефіру

Ернан Даміані під час ефіру в студії. Кадр із відео

Кандидат у депутати національного парламенту Аргентини Ернан Даміані помер під час участі в політичних дебатах, які транслювалися по телебаченню в прямому ефірі.

Даміані надали допомогу до приїзду лікарів, але зусилля виявилися марними, лікарю залишалося констатувати його смерть, повідомляє видання Pagina.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про смерть політика

Інцидент стався 16 жовтня, приблизно на початку трансляції, коли Ернан Даміані знепритомнів і його терміново доправили в госпіталь, де лікарі констатували смерть.

Йдеться про 66-річного досвідченого політика з багаторічним стажем: він був депутатом провінції, національним депутатом та займав керівні позиції в Civica Radical (UCR).

Даміані брав участь у програмі "Dolar Blue", де серед гостей були й інші кандидати. У кадрі він раптово знепритомнів. Було відомо, що на місці перебував колишній міністр охорони здоров'я провінції Місьйонес, який намагався надати допомогу до приїзду швидкої.

Після інциденту ведучі попросили глядачів не поширювати відео моменту непритомності з поваги до сім'ї та учасників.

Після події губернатор провінції Місьйонес Уго Паслаккуа висловив глибокий смуток та зазначив, що Ернан Даміані вирізнявся активною громадянською позицією та твердими переконаннями, яких він не змінював роками.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Аргентина може направити в Україну свої війська в рамках миротворчої місії.

Також до Буенос-Айреса можуть запустити найдовший авіапереліт у світі, йдеться про китайську компанію.