Держсекретар США спростував відновлення фінансування Conflict Observatory

Держсекретар США Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Держсекретар США Марко Рубіо спростував нещодавні повідомлення ЗМІ про нібито відновлення фінансування американської програми Conflict Observatory, яка фіксувала випадки депортації українських дітей до Росії. У коментарі він наголосив, що ця програма не фінансується і стала частиною нещодавніх бюджетних скорочень.

Про це Марко Рубіо заявив під час брифінгу з журналістами.

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"Ні, ні, програма, якою ми не є, програма не фінансується. Вона була частиною скорочень, які були зроблені, але ми забезпечили безпеку даних і гарантували, що вони у нас є та їх можна передати будь-яким відповідним органам", — зазначив Рубіо.

Програма Conflict Observatory була створена за підтримки Держдепартаменту США. У межах ініціативи, зокрема, Лабораторія гуманітарних досліджень Єльського університету збирала і систематизувала дані про вивезених із тимчасово окупованих українських територій дітей. Частину з них, за даними дослідників, вже усиновили або віддали на виховання в російські родини.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилась інформація, що Держдеп США нібито поновив фінансування програми Conflict Observatory.

Додамо, що уповноважена президента України з прав дитини Дар’я Герасимчук пояснила, як Росія саботує процес повернення викрадених українських дітей.