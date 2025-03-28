Госсекретарь США опроверг возобновление финансирования Conflict Observatory

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Госсекретарь США Марко Рубио опроверг недавние сообщения СМИ о якобы возобновлении финансирования американской программы Conflict Observatory, которая фиксировала случаи депортации украинских детей в Россию. В комментарии он отметил, что эта программа не финансируется и стала частью недавних бюджетных сокращений.

Об этом Марко Рубио заявил во время брифинга с журналистами.

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"Нет, нет, программа, которой мы не являемся, программа не финансируется. Она была частью сокращений, которые были сделаны, но мы обеспечили безопасность данных и гарантировали, что они у нас есть и их можно передать любым соответствующим органам", — отметил Рубио.

Программа Conflict Observatory была создана при поддержке Госдепартамента США. В рамках инициативы, в частности, Лаборатория гуманитарных исследований Йельского университета собирала и систематизировала данные о вывезенных с временно оккупированных украинских территорий детях. Часть из них, по данным исследователей, уже усыновили или отдали на воспитание в российские семьи.

Напомним, в СМИ появилась информация, что Госдеп США якобы возобновил финансирование программы Conflict Observatory.

Добавим, что уполномоченный президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук объяснила, как Россия саботирует процесс возвращения похищенных украинских детей.