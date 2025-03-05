Виступ Дональда Трампа у Конгресі США — українці вийшли на мітинг

Мітинг перед виступом президента США Дональда Трампа у Вашингтоні. Фото: Марічка Глитень

Перед зверненням Дональда Трампа до Конгресу та нації 4 березня в різних містах США відбулися мітинги на підтримку України. Сотні американців та українців вийшли на вулиці, аби висловити солідарність.

Про це Новини.LIVE повідомила активістка із Вашингтону Марічка Глитень.

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Учасники акцій співали гімни України та Америки, виконували українські пісні та дякували США за надану допомогу.

Мітинг у Вашингтоні. Фото: Марічка Глитень

Масові зібрання пройшли у Вашингтоні, Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Сан-Франциско, Бостоні та десятках інших міст.

Люди тримають плакати. Фото: Марічка Глитень

Дівчина на акції протесту. Фото: Марічка Глитень

Мітингувальники закликали американську владу продовжити підтримку України в її боротьбі за свободу та незалежність.

Учасники акції тримають плакат із зображенням наслідків російських обстрілів. Фото: Марічка Глитень

Також перед виступом президента США Дональда Трампа сотні мітингувальників вийшли на вулиці Філадельфії і протестували, зокрема, проти зупинення військової допомоги США для України.

Нагадаємо, 4 березня президент США Дональд Трамп виступив із великою промовою в Конгресі. Що американський лідер говорив про Україну, читайте у матеріалі Новини.LIVE.