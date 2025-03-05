Виступ Дональда Трампа у Конгресі США — українці вийшли на мітинг

У США перед виступом Трампа українці виходили на мітинг — фото
Перед зверненням Дональда Трампа до Конгресу та нації 4 березня в різних містах США відбулися мітинги на підтримку України. Сотні американців та українців вийшли на вулиці, аби висловити солідарність.
Про це Новини.LIVE повідомила активістка із Вашингтону Марічка Глитень.
Акція на підтримку України
Учасники акцій співали гімни України та Америки, виконували українські пісні та дякували США за надану допомогу.
Масові зібрання пройшли у Вашингтоні, Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Сан-Франциско, Бостоні та десятках інших міст.
Мітингувальники закликали американську владу продовжити підтримку України в її боротьбі за свободу та незалежність.
Також перед виступом президента США Дональда Трампа сотні мітингувальників вийшли на вулиці Філадельфії і протестували, зокрема, проти зупинення військової допомоги США для України.
Нагадаємо, 4 березня президент США Дональд Трамп виступив із великою промовою в Конгресі. Що американський лідер говорив про Україну, читайте у матеріалі Новини.LIVE.
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