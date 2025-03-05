Выступление Дональда Трампа в Конгрессе США — украинцы вышли на митинг

Митинг перед выступлением президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Фото: Маричка Глитень

Перед обращением Дональда Трампа к Конгрессу и нации 4 марта в разных городах США состоялись митинги в поддержку Украины. Сотни американцев и украинцев вышли на улицы, чтобы выразить солидарность.

Об этом Новини.LIVE сообщила активистка из Вашингтона Маричка Глитень.

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Участники акций пели гимны Украины и Америки, исполняли украинские песни и благодарили США за оказанную помощь.

Митинг в Вашингтоне. Фото: Маричка Глитень

Массовые собрания прошли в Вашингтоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Бостоне, Филадельфии и десятках других городов.

Люди держат плакаты. Фото: Маричка Глитень

Девушка на акции протеста. Фото: Маричка Глитень

Митингующие призвали американские власти продолжить поддержку Украины в ее борьбе за свободу и независимость.

Участники акции держат плакат с изображением последствий российских обстрелов. Фото: Маричка Глитень

Также перед выступлением президента США Дональда Трампа сотни митингующих вышли на улицы Филадельфии и протестовали, в частности, против остановки военной помощи США для Украины.

Напомним, 4 марта президент США Дональд Трамп выступил с большой речью в Конгрессе. Что американский лидер говорил об Украине, читайте в материале Новини.LIVE.