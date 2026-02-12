Конгресмен Стені Гойєр висловився про війну в Україні

Стені Гойєр. Фото: Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard/via REUTERS

Конгресмен штату Меріленд Стені Гойєр заявив про важливість нагадувати про війну в Україні. За його словами, поразка означатиме поразку не тільки для українців.

Про це Стені Гойєр сказав під час показу фільму Children in the Fire у Конгресі США, передає кореспондентка Новини.LIVE.

Заява Гойєра про війну в Україні

На показі були присутні українські діти, які розповідали про травми внаслідок російської війни. Гойєр подякував, що вони діляться своїми історіями.

"Вкрай важливо показати Америці трагедію, що сталася, різанину, жорстокість, що відбуваєтсья щодня", — зазначив він.

За його словами, ця війна торкнулася українців по-різному.

"Всі ви втратили безпечне дитинство — те, що має бути у кожної людини, у кожної дитини. Але ви тут, щоб нагадати Конгресу й країні, що поставлено на карту, бо Україна не сама у цій війні, і її поразка буде поразкою не лише України", — звернувся Гойєр до дітей.

