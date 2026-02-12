Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В США отметили важность напоминать о войне в Украине

В США отметили важность напоминать о войне в Украине

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 07:27
Конгрессмен Стэни Гойер высказался о войне в Украине
Стени Гойер. Фото: Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard/via REUTERS

Конгрессмен штата Мэриленд Стени Гойер заявил о важности напоминать о войне в Украине. По его словам, поражение будет означать поражение не только для украинцев.

Об этом Стени Гойер сказал во время показа фильма Children in the Fire в Конгрессе США, передает корреспондентка Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Заявление Гойера о войне в Украине

На показе присутствовали украинские дети, которые рассказывали о травмах в результате российской войны. Гойер поблагодарил, что они делятся своими историями.

"Крайне важно показать Америке произошедшую трагедию, резню, жестокость, которая происходит каждый день", — отметил он.

По его словам, эта война коснулась украинцев по-разному.

"Все вы потеряли безопасное детство — то, что должно быть у каждого человека, у каждого ребенка. Но вы здесь, чтобы напомнить Конгрессу и стране, что поставлено на карту, потому что Украина не одна в этой войне, и ее поражение будет поражением не только Украины", — обратился Гойер к детям.

Напомним, перед просмотром фильма Children in the Fire выступила посол Украины в США Ольга Стефанишина, которая подчеркнула важность усиления давления на Россию.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига объяснил роль лидера США Дональда Трампа в мирных переговорах.

США война дети Конгресс Украина
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации