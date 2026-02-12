Конгрессмен Стэни Гойер высказался о войне в Украине

Стени Гойер. Фото: Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard/via REUTERS

Конгрессмен штата Мэриленд Стени Гойер заявил о важности напоминать о войне в Украине. По его словам, поражение будет означать поражение не только для украинцев.

Об этом Стени Гойер сказал во время показа фильма Children in the Fire в Конгрессе США, передает корреспондентка Новини.LIVE.

Заявление Гойера о войне в Украине

На показе присутствовали украинские дети, которые рассказывали о травмах в результате российской войны. Гойер поблагодарил, что они делятся своими историями.

"Крайне важно показать Америке произошедшую трагедию, резню, жестокость, которая происходит каждый день", — отметил он.

По его словам, эта война коснулась украинцев по-разному.

"Все вы потеряли безопасное детство — то, что должно быть у каждого человека, у каждого ребенка. Но вы здесь, чтобы напомнить Конгрессу и стране, что поставлено на карту, потому что Украина не одна в этой войне, и ее поражение будет поражением не только Украины", — обратился Гойер к детям.

