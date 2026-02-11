Children in the Fire - в Конгрессе США показали фильм о детях Украины

Показ документального фильма Children in the Fire в США. Фото: Новини.LIVE

В Конгрессе США состоялся показ документального фильма Children in the Fire. Кинокартина посвящена пострадавшим от войны украинским детям.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук в среду, 11 февраля.

Children in the Fire в Вашингтоне

На мероприятии присутствовали не только конгрессмены, но и сами дети, которые поделились своими историями о травмах, полученных во время российского вторжения, а также о преследованиях на временно оккупированных территориях.

Перед просмотром фильма с речью выступила Посол Украины в США Ольга Стефанишина.

"Садитесь здесь в тишине и покое и смотрите собственными глазами на истории детей, истории войны, преступлений, истории, которые будут разрывать сердца десятилетиями, а может даже и веками", — сказала она.

Стефанишина подчеркнула необходимость усиления давления на Россию и призвала всех, кто имеет власть, способствовать справедливости для Украины и помочь остановить войну.

"Те, кто поддерживает Украину с первого дня войны, не требуют много объяснений. И каждый, кто имеет власть принести справедливость Украине, усилить давление на агрессора и помочь остановить эту войну, должен это сделать", — призвала дипломат.

