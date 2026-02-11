Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Конгрессе США показали фильм о детях Украины, пострадавших от войны

В Конгрессе США показали фильм о детях Украины, пострадавших от войны

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 23:23
Children in the Fire - в Конгрессе США показали фильм о детях Украины
Показ документального фильма Children in the Fire в США. Фото: Новини.LIVE

В Конгрессе США состоялся показ документального фильма Children in the Fire. Кинокартина посвящена пострадавшим от войны украинским детям.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук в среду, 11 февраля.

Реклама
Читайте также:

Children in the Fire в Вашингтоне

На мероприятии присутствовали не только конгрессмены, но и сами дети, которые поделились своими историями о травмах, полученных во время российского вторжения, а также о преследованиях на временно оккупированных территориях.

Перед просмотром фильма с речью выступила Посол Украины в США Ольга Стефанишина.

"Садитесь здесь в тишине и покое и смотрите собственными глазами на истории детей, истории войны, преступлений, истории, которые будут разрывать сердца десятилетиями, а может даже и веками", — сказала она.

Стефанишина подчеркнула необходимость усиления давления на Россию и призвала всех, кто имеет власть, способствовать справедливости для Украины и помочь остановить войну.

"Те, кто поддерживает Украину с первого дня войны, не требуют много объяснений. И каждый, кто имеет власть принести справедливость Украине, усилить давление на агрессора и помочь остановить эту войну, должен это сделать", — призвала дипломат.

Напомним, один из конгрессменов США обратился к Дональду Трампу относительно войны в Украине.

А также ранее 11-летний Роман из Украины выступил перед конгрессменами с обращением о войне и ее последствиях для детей.

США дети кино Конгресс
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации