Children in the Fire - в Конгрессе США показали фильм о детях Украины

В Конгрессе США показали фильм о детях Украины, пострадавших от войны
В Конгрессе США состоялся показ документального фильма Children in the Fire. Кинокартина посвящена пострадавшим от войны украинским детям.
Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук в среду, 11 февраля.
Children in the Fire в Вашингтоне
На мероприятии присутствовали не только конгрессмены, но и сами дети, которые поделились своими историями о травмах, полученных во время российского вторжения, а также о преследованиях на временно оккупированных территориях.
Перед просмотром фильма с речью выступила Посол Украины в США Ольга Стефанишина.
"Садитесь здесь в тишине и покое и смотрите собственными глазами на истории детей, истории войны, преступлений, истории, которые будут разрывать сердца десятилетиями, а может даже и веками", — сказала она.
Стефанишина подчеркнула необходимость усиления давления на Россию и призвала всех, кто имеет власть, способствовать справедливости для Украины и помочь остановить войну.
"Те, кто поддерживает Украину с первого дня войны, не требуют много объяснений. И каждый, кто имеет власть принести справедливость Украине, усилить давление на агрессора и помочь остановить эту войну, должен это сделать", — призвала дипломат.
