Children in the Fire - у Конгресі США показали фільм про дітей України

Показ документального фільму Children in the Fire у США. Фото: Новини.LIVE

У Конгресі США відбувся показ документального фільму Children in the Fire. Кінокартина присвячена постраждалим від війни українським дітям.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук у середу, 11 лютого.

Children in the Fire у Вашингтоні

На заході були присутні не лише конгресмени, але й самі діти, які поділилися своїми історіями про травми, отримані під час російського вторгнення, а також про переслідування на тимчасово окупованих територіях.

Перед переглядом фільму з промовою виступила Посол України в США Ольга Стефанішина.

"Сідайте тут у тиші і спокої і дивіться власними очима на історії дітей, історії війни, злочинів, історії, які розриватимуть серця десятиліттями, а може даже і століттями", — сказала вона.

Стефанішина наголосила на необхідності посилення тиску на Росію та закликала всіх, хто має владу, сприяти справедливості для України та допомогти зупинити війну.

"Ті, хто підтримує Україну з першого дня війни, не потребують багато пояснень. І кожен, хто має владу принести справедливість Україні, посилити тиск на агресора і допомогти зупинити цю війну, має це зробити", — закликала дипломатка.

